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إيفانيسفيتش يفتح الباب أمام تدريب ديوكوفيتش

يناير 24, 2017 رياضة 0

إيفانيسفيتش يفتح الباب أمام تدريب ديوكوفيتش

قال مدرب التنس الكرواتي، جوران إيفانيسفيتش، إنه على استعداد للانضمام إلى طاقم تدريب اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

أشار إيفانيسفيتش، الذي يوجد حاليا في بطولة أستراليا المفتوحة كمدرب للتشيكي توماس برديتش الذي بدأ العمل معه في أوت الماضي، إلى أنه لا يمكنه رفض عرض تدريب ديوكوفيتش بل إنه سيكون سعيدا بالأمر. وأضاف “الأمر سيكون مثل مطالبتك بتدريب ريال مدريد، إنه حلم كافة المدربين في هذه الرياضة”. ومنذ أن أعلن ديوكوفيتش استغنائه عن المدرب الألماني بوريس بيكر، لم ينضم أي مدرب جديد إلى فريق تدريبه الذي يضم ماريان فاجدا ودوسان فيمتش. وكان بيكر الذي يوجد في ملبورن، قد صرح إنه لم يتمكن من التعرف على ديوكوفيتش خلال مباراته التي خرج فيها من ثاني أدوار أستراليا المفتوحة أمام الأوزبكي دينيس إستومين.


م.نورالدين/الوكالات

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