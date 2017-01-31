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إيران لن تستخدم الصواريخ الباليستية في مهاجمة أي دولة

يناير 31, 2017 دولي 0

إيران لن تستخدم الصواريخ الباليستية في مهاجمة أي دولة

اختباراتها الصاروخية ليست جزءا من اتفاقها النووي

قالت إيران أمس، إنها لن تستخدم صواريخها الباليستية أبدا في مهاجمة دولة أخرى، لكن اختباراتها الصاروخية ليست جزءا من اتفاقها النووي مع القوى العالمية ولا أي قرار لمجلس الأمن الدولي يؤيد الاتفاق.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد، ظريف موقف بلاده، بعدما قال مسؤول أمريكي إن إيران اختبرت يوم الأحد صاروخا باليستيا متوسط المدى انفجر بعدما قطع مسافة 1010 كيلومترات.وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرو، الذي يزور إيران للصحفيين، إن فرنسا عبرت عن مخاوفها بشأن الاختبار الإيراني، مضيفا أنه يضر بثقة المجتمع الدولي في طهران ويتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
وصادق هذا القرار على الاتفاق النووي الذي أبرم في جويلية2015 بين إيران وست قوى عالمية، ونص على أن تقلص الجمهورية الإسلامية من نشاطها النووي لتهدئة المخاوف من تطويرها قدرات تسلح نووي. وتم تخفيف العقوبات الاقتصادية الخانقة على إيران في المقابل.
ولم يؤكد ظريف أو ينفي تقريرا أمريكيا، أفاد بأن بلاده أجرت اختبارا على صاروخ باليستي يوم الأحد، لكنه قال “الصواريخ ليست جزءا من الاتفاقات النووية. لن تستخدم إيران أبدا الصواريخ المصنعة في إيران لمهاجمة أي دولة أخرى.”لم تصنع صواريخ إيرانية لحمل رؤوس حربية نووية.”
وجاءت تصريحات ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع إيرو في طهران. ودعا قرار مجلس الأمن الدولي إيران، إلى وقف أي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية.
وأدان السناتور بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إيران أول أمس، وقــــــــال إنه سيعمل مع المشرعين الآخرين وإدارة الرئيس دونالد ترامب لمحاسبة طهران.


وكالات

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