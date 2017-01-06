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إيران” دعمت “الإرهاب بالجـزائر سنوات التسعينيات

يناير 06, 2017 الحدث 0

إيران” دعمت “الإرهاب بالجـزائر سنوات التسعينيات

رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي يؤكد:

أكد رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، أن إيران موَّلت ودعمت الإرهاب خلال سنوات العشرية السوداء بالجزائر، الأمر الذي دفع بوضياف -حسب غزالي- إلى قطع العلاقــــات الثنائية مع الدولة الإيرانية.
وانتقد سيد أحمد غزالي، في تصريحات أدلى بها لجريدة الشرق الأوسط بالرياض، على هامش ندوة صحفية بالسعودية، الدول العربية التي لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام الإيراني الحالي، مشيراً إلى أنهم لا يملكون أي مبررات، وأن الحل الأول أمام العرب اليوم، هو قطع العلاقــــات مع نظام ديكتاتوري لا يمكن التفاوض أو الحوار معه، وفقا لما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.
وأشار رئيس الحكومة السابق، إلى أن شعوب المنطقة ومنها الشعب الإيراني، سقطوا رهينة للطغاة والإرهاب بالتواطؤ مع مصالح غربية خاطئة، وأضاف “ما أتحدث عنه لم أعرفه عن طريق تحليلات علمية وقيل وقال، بل نتاج خبرة في عدة ميادين واكتشفت بعض الحقائق، موضحا في نفس السياق، أن الإيرانيين حاولوا منذ عهد الشاه واستمروا في عهد نظام الملالي، أخذ مكانة المملكة العربية السعودية، وأن يكونوا بديلا عنها، مبينا أن وزير الخارجية الإيراني في التسعينيات علي ولايتي، طلب منه شخصيا فتح المساجد للإيرانيين بالجزائر لممارسة طقوس الشيعة.


ربيع. م

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