آخر تحديث : يناير 8th, 2017 10:02 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

إيران تحوز أول طائرة بموجب اتفاق رفع العقوبات

يناير 08, 2017 دولي 0

إيران تحوز أول طائرة بموجب اتفاق رفع العقوبات

“في خطوة مهمة لاستعادة العلاقات التجارية مع طهران

قالت ايرباص أمس، إن الناقلة الوطنية إيران للطيران اعتمدت أولى طائراتها الجديدة، وذلك في خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات التجارية مع طهران بموجب اتفاق رفع العقوبات النووية المبرم بين إيران والقوى الرئيسية.وطليت الطائرة طراز ايرباص ايه321 بألوان شركة إيران للطيران، ومن المتوقع تسليمها في وقت لاحق هذا الأسبوع.وقال متحدث باسم ايرباص “الاعتماد الفني تم لكن ليس التسليم الرسمي.”وقال مسؤولون إيرانيون، إن الطائرة أصبحت مقيدة على سجل الطائرات الإيراني، مما يعني حيازة إيران للطيران لها لتصبح أولى طائرة تتملكها من بين 200 طائرة غربية طلبت شراءها منذ رفع العقوبات.وقال رضا جعفر زاده، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية لـ”رويترز”، “تم التسجيل وينبغي أن يتم التسليم بنهاية الأسبوع.”وجرى تجميع الطائرة التي تسع 189 مقعد في هامبورج بألمانيا ومن المتوقع أن تنقل من هناك إلي مقر ايرباص في تولوز بفرنسا لتسليمها رسميا يوم الأربعاء.وقال فرهاد برورش، رئيس مجلس إدارة إيران للطيران لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، إن احتفالا رسميا سيقام بمناسبة وصول الطائرة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وطلبت شركة الطيران 100 طائرة ركاب من ايرباص و80 من منافستها الأمريكية بوينج بموجب الاتفاق النووي الذي قضى برفع معظم العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل تحجيم برنامجها النووي.واتفقت بوينج في العام الماضي على ترتيب لتأجير 29 طائرة أخرى.


وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 02, 2017

همسات

بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

بوتفليقـة يهنّئ رياض محرز

يناير 08, 2017 0

هنأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب...
اقرأ المزيد
تغريـدة بـن لشهـب

تغريـدة بـن لشهـب

يناير 08, 2017 0

“وقت الجزائر” تحرك وزارة الأشغال العمومية

“وقت الجزائر” تحرك وزارة...

يناير 08, 2017 0

“الراب” للاحتفال بيوم الشهيد!

“الراب” للاحتفال بيوم...

يناير 08, 2017 0

حنـون والأمير عبـد القـادر

حنـون والأمير عبـد القـادر

يناير 07, 2017 0

أبو جــرة و”دي دي”

أبو جــرة و”دي دي”

يناير 07, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  