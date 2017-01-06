إنريكي ينتقد التحكيم بعد الخسـارة أمام أتلتيك بيلباو

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة أنه لا يشعر بالسعادة عقب الخسارة 1-2 أمام أتلتيك بيلباو، أول أمس الخميس، في ذهاب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، مشددا على أن لاعبيه “خلقوا عدة فرص كانت كفيلة بتحقيق التعادل” خلال النصف الثاني. وأوضح إنريكي خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء “المباراة كانت مثل سابقاتها على ملعب سان ماميس، من ناحية كرة القدم والضغط وعدم ترك المساحات لك للخروج من منطقتك. كنا ندرك هذا الأمر وأتلتيك بيلباو طبق أسلوبه جيدا واستغل لاعبوه هجمتين مرتدين بعد فقداننا للكرة”. وأضاف أن لاعبيه أنهوا الشوط الأول ببطاقات صفراء كثيرة وبعض الغضب بسبب القرارات التحكيمية. كما أشار إنريكي إلى أن اللاعبين ظهروا بشكل مغاير في الشوط الثاني، وكان اللعب أكثر قوة وتمكنوا من “خلق العديد من الفرص من أجل تحقيق التعادل” بغض النظر عن الأفضلية العددية أمام منافس منقوص من لاعبين. وقال في هذا الصدد “ضغط لاعبو بيلباو انخفض كثيرا في الشوط الثاني وكنا أكثر هدوءا، ولكن الضغط أمام أتلتيك دائما ما يسبب مشاكل. ولكن الأهم هو التسجيل ولكننا لم نتمكن سوى من تسجيل هدف واحد ولهذا فلا نشعر بالسعادة”. وبهذه النتيجة يحافظ الفريق الكتالوني على آماله في تدارك الهزيمة واقتناص بطاقة العبور لدور الـ 8 لاسيما وأن لقاء الإياب سيقام أمام جماهيره على ملعب كامب نو يوم الأربعاء المقبل، حيث يكفيه خلاله الفوز بهدف نظيف.