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إلغاء خدمة الحد الأدنى بقطارات العاصمة

يناير 08, 2017 أخبار محلية 0

إلغاء خدمة الحد الأدنى بقطارات العاصمة

سيتم تسوية الخلل بإضافة خط “أغا – زرالدة”

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن إلغاء الخدمة بالحد الأدنى خلال العطل والمناسبات بالعاصمة، حيث اعتمدت نمطا جديدا يعتمد على اعتبار جميع الأيام سواسية وهذا في انتظار التحكم في أوقات سير القطارات بعد إضافة خط “أغا- زرالدة” الذي خلق تذبذبا في التوقيت المعتمد مع الاضطرار إلى إزالة بعض الرحلات باتجاه الضاحية الشرقية خاصة.

تعتبر هذه التعليمة الخاصة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الأولى من نوعها من برنامج جديد خاصة خلال المناسبات، سيما أنه كان يعتمد على الحد الأدنى من الخدمة خلال المناسبات، أما حاليا يمثل برنامج الأيام العادية ويمكن المواطن ممن يشتغل أو يتجول أو يقضي حوائجه من التنقل عبر هذه الخدمة التي نالت الكثير من الانتقادات بسبب اللامبالاة التي كان يمارسها القائمون عليها ضد الزبائن الذين عانوا الأمرين لسوء الخدمة ابتداء بالتأخير الدائم وصولا إلى الحوادث التي ترتكب بين الفينة والأخرى وبينهما الإطاحة بأعمدة الكهرباء الخاصة بها احتجاجا على أمور تنموية ومشاكل أخرى كثيرة نغصت على المسافرين تنقلاتهم رغم ارتفاع التسعيرة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وقد لقي القرار الجديد ترحيبا واسعا من طرف المواطنين، خاصة بعدما أعفاهم من مشقة البحث عن وسائل نقل في ظل استمرار كثير من الناقلين في فرض منطقهم، وتمكن العديد منهم من إعادة ترتيب أجندته بفضل هذا البرنامج الجديد الذي وضع في الحسبان أن الجزائريين يتنقلون في أيام المناسبات لقضاء حوائجهم الكثيرة والاستفادة من هذا اليوم لزيارة الأهل والأقارب، كما أن الكثيرين يشتغلون، وهذا استجابة لدعوات المتضررين الذين ضاقوا ذرعا من مشكل النقل في الجزائر الذي بلغ درجة الأزمة.
للإشارة، تعتبر هذه القفزة المحسوبة للشركة نوعية رغم عدم اكتمالها تماما بالنظر إلى التذبذب الحاصل على خلفية إضافة خط “أغا –زرالدة” الجديد في أعقاب عمليات الترحيل التي شهدتها المنطقة ومعها فتح خط سكة حديدية جديد يربط زرالدة وبئر توتة، حيث ستشهد الآلاف من العائلات سهولة في التنقل إلى مختلف الوجهات.


نادية. ب

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