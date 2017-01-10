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إعادة نشر أولى قصص “تان تان” الكارتـونيــة بالألــــوان

يناير 10, 2017 فن وثقافة 0

إعادة نشر أولى قصص “تان تان” الكارتـونيــة بالألــــوان

صـــدرت أول مـــــرة عـــام 1930

أعيد نشر أولى مغامرات شخصية تان تان الكارتونية وكلبه الأبيض سنوي لتقدم بذلك قصة رحلته إلى الاتحاد السوفيتي لأول مرة بالألوان. وكانت قصة “تان تان في أرض السوفييت” نشرت في 1930 وهي الوحيدة من بين 24 القصص الكارتونية الشهيرة التي لم يعد نشرها بالألوان بعد أن نشرت بالأبيض والأسود. وكانت المجلدات التسعة اللاحقة ومن بينها “تان تان في أمريكا” و”اللوتس الأزرق” قد نشرت بالأبيض والأسود في بادئ الأمر لكن الرسام جورج ريمي الذي يعرف باسمه المستعار هيرجيه أعاد نشرها بالألوان اعتبارا من أربعينيات من القرن الماضي ثم أصبح يقدم المغامرات بالألوان.
ولم يتضح السبب الذي لم يجعل هيرجيه لا يعيد نشر “تان تان في أرض السوفييت” بالألوان. ويقول بعض المنتقدين إن القصة هي باكورة أعمال هيرجيه ويعتقدون أن الرسام كان يشعر بالحرج منها. وتدور أحداث القصة حول فرار شخصية تان تان المراسل الصحفي البلجيكي الشاب من قنبلة على متن قطار في برلين ثم ملاحقة الشرطة السرية السوفيتية له.
وقالت دار نشر كاسترمان إن ما كان يفكر فيه هيرجيه الذي توفي عام 1983 غير معروف لكن إصدار نسخة ملونة جعل الحصول على القصة أسهل. وأقيمت مراسم بمناسبة إعادة نشر القصة في بروكسل مطلع الأسبوع وارتدى محبو تان تان ملابس الشخصية وعبروا عن سعادتهم الغامرة. وقال مارك بوسمانس وهو بلجيكي من بروكسل ارتدى ملابس تان تان “كنت سعيدا جدا بها عندما كانت بالأبيض والأسود ولكن لم لا؟ عليك مواكبة الزمن. إنه المجلد الوحيد الذي لم يكن بالألوان لذا ربما يكون أمرا جيدا.

ق.ث

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