إطلاق نار كثيـف في مدينتـين بساحل العاج

قرب معسكرات للجيش

قال سكان وأحد الجنود، إن دوي إطلاق نار كثيف تردد خلال الليل، وفي وقت مبكر من صباح السبت قرب معسكرات للجيش في مدينتين بساحل العاج، حيث قام جنود ساخطون بانتفاضة يوم الجمعة، بسبب الرواتب والمكافآت.وبدأ إطلاق النار حوالي الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش) في بواكي ثاني أكبر مدن ساحل العـــــــاج التي يقطنها نحو نصف مليــــــون نسمة. وقال أيضا سكان في مدينة كورهوجو بشمال البلاد، إنهم سمعوا إطلاق نار خلال الليل في قاعدة عسكرية.وفي العاصمة التجارية أبيدجان، قال جندي وأحد السكان، إن إطلاقا للنار اندلع في قاعدة للجيش يوم السبت، فيمـــــا يبدو أنه امتداد لتمرد الجنود، الذين يطالبـــــون بزيادة في المرتبات والمكافآت.وقال جندي في القاعدة المعروفة باسم (أكويدو القديمة) والواقعة في منطقة سكنية بمدينة أبيدجان التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة “بدأ الآن إطلاق النار في معسكرنا أيضا”.وفي مدينة مان بغرب البلاد، قال سكان إن تبادلا لإطلاق النار اندلع في وقت مبكر من صباح أمس، غير أنـــــــه لم يتضــــح ما إذا كـــــــان إطلاق النــار له صلة بتمرد الجنود.وقال أحد السكان ويدعى ألفونسو ياو لـ”رويترز”، هاتفيا من مان “هناك إطلاق نار حاليا. حبسنا أنفسنا داخل المنزل.”وقال كونان بنوا المقيم في بواكي لـ”رويترز” عبر الهاتف “إطلاق النار كثيف جدا الآن عند الكتيبة الثالثة. أنا بالجوار وأسمعه كما لو كان بجـــــــانبنا.” وكان بالإمكان سماع صوت الطلقات عبر الهاتف.وقــــــال زي ســـويلو، المقيم في كورهوجــــــو، إن إطلاق النار هناك تــــوقف في وقت مبكر من صباح أمس.



وكالات

