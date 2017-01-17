إطلاق ســــراح حــسن بـــوراس

آخر تحديث : يناير 17th, 2017 8:48 مساءً
يناير 17, 2017 Wakteldjazair همسات 0
تم، أمس، النطق بالحكم في حق الصحفي والناشط الحقوقي حسان بوراس، بمحكمة البيض، بستة أشهر غير نافذة. وبموجب هذا الحكم تم إطلاق حسن بوراس وهو أيضا عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. وكانت نفس المحكمة قد حكمت على حسن بوراس، في 28 نوفمبر في محكمة البيض بالسجن لمدة عام، بعد إدانته بتهم “المشاركة في إهانة قاض ورجال القوة العمومية وهيئة نظامية”.
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