إطـاران في سوناطراك يمكنـان شركـة فرنسيــة وهميـــة من 20 مليــار سنتيم

لأجل بناء قاعدة حياة لسوناطراك في إيليزي

عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، قضية تحايل في مناقصة خاصة بتشييد قاعدة حياة بولاية إليزي لصالح شركة سوناطراك بها 407 غرفة، والمتابع فيها فرنسي صاحب شركة بناء وهمية كلفت بالمشروع، بإيعاز من إطارين في قسم البناء والهندسة في سوناطراك.

القضية تحركت بعد دعوى رفعها صاحب الشركة الفرنسية، التي زور المتهم الفرنسي وثائقها ونسب ملكيتها إليه، تعود إلى 27 أوت 2003، أين قام الإطاران بسوناطراك بتمكين المتهم الفرنسي “ورد ميشال أندري” من الفوز بالمناقصة الخاصة بالمشروع، بعد إطلاعه على العروض التقنية للشركات المتقدمة للمناقصة، وهذا ما يخالف التنظيم المعمول به في الصفقات، في مقابل ذلك يقول الملف، استفاد الإطاران المتهمان بسفرية مدفوعة التكاليف إلى فرنسا، وهو ما ثبت من خلال التحقيق، الذي بين أن التحايل الذي قام به المتهمــــــــون ضيع الصفقة على شركات تقدمت للمناقصة وكـــــــــانت تتوفر فيها الشروط، على غرار شركة كوسيدار، وأيضا شركة إيطالية كبرى، غير أن شركة المتهم الفرنسي فــــــــازت بالصفقة، رغم أنها لا تمــــلك شركة مؤهلة، بل مكتب دراسات، في حين تمكن عن طريق وثيقة زورها قال إنها منحت له من شركة فرنسية تدعى “إي.تي.جي. فرانس”، من إتمام الملف، غير أن صاحب الشركة الفرنسية، قال إن شركتــــــه موجودة فعلا، غير أنها لا تعمل، ولم تمنح للمتهم أي وثـــيقة تثبت أنه مسير فيها.

كما نسب للمتهم الفرنسي، أنه عن طريق الوثائق المزورة التي قدمها، وأيضا تواطؤ من قبل عاملين في القرض الشعبي الجزائري، من الاستفادة من قرض كضمان للمشروع لمدة 8 أشهر، غير أن المتهم الذي استخدم جهاز سكانير، وغير بواسطة محموله التاريخ، ممددا المهلة إلى 18 شهرا، في وقت استفاد من 20 مليار سنتيم التي تمثل 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للمشروع، الذي لم تكن شركة” ميشال اندري” قادرة على تجسيده، لعدم امتلاكها للوسائل والمعدات التي تمكنها من ذلك.

أحد المتهمين، قال إنه لم يمكن ميشال اندري من الصفقة، وأنكر المنسوب إليه من تهم، في حين قال عن السفرية، إنها كانت من ماله الخاص، أما المتهم الثاني الذي قال إنه ليس إطارا في سوناطراك، مثلما يقول الملف، وإنما مشرف على المشاريع، ومنها مشروع قاعدة الحياة، الذي قال إنه كان يراقب سير الأشغال فيه.

وعن قاعدة الحياة، قال المتهم الثاني، إن ميشال أندري بدأ في أساسات المشروع فقط، ثم توقف، (أو تم توقيفه من قبل سوناطراك -كما قال أندري ميشال-) وتابع المتهم أنه لا يعرف المتهم الفرنسي.

وتمسك ميشال اندري بنكران المنسوب إليه من تهم، مشيرا إلى أنه مساهم في شركة فرنسية تبيع العتاد الخاص بالأشغال العمومية، وأن صاحب الشركة المدعو “جاك فوندوفيل” الذي اشتكى ضده، “محتال وكذاب”، وأنه فعلا مسير فرع “إي.تي.جي.أف”، الذي أنشئ سنة 2000، تحت اسم “إي.تي.جي.آ” وفاز بالصفقة سنة 2001.

زهرة دريش