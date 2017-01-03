إزالــة 3 آلاف ممهــل عشوائـي

زوخ يوجه تعليمات لمؤسسة “اسروت” بتولي المهمة

أمر والي العاصمة، عبد القادر زوخ، مصالحه بإزالة ما يزيد عن 3 آلاف ممهل عشوائي على مستوى شبكة طرقات الـ57 بلدية تم إنجازها من طرف المواطنين للتخفيف من السرعة من طرف السائقين، واستبدالها بأخرى تخضع للمعايير والمقاييس الدولية في إنجازها خاصة وسط الأحياء وأمام المؤسسات التربوية.

قال المدير التقني على مستوى مؤسسة “أسروت” للصيانة والتطهير بالعاصمة، يزيد باقة، إن مصالح المؤسسة تعمل على إزالة جميع الممهلات العشوائية الموجودة على مستوى جميع طرقات العاصمة، واستبدالها بأخرى تخضع للمعايير والمقاسات المتفق عليها دوليا، سيما أن حصيلة الممهلات العشوائية بلغت بين 40 إلى 50 ممهل بكل بلدية بمقاطعات العاصمة، حيث أنجزت هذه الأخيرة من طرف مواطنين من أجل الحد من السرعة الفائقة للسائقين بمنطقتهم، خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية، لا سيما منهم المدارس الابتدائية، أين ينطلق منها التلاميذ بشكل مسرع وسط تدافع دون إعارة الانتباه لخطر المركبات المارة من أمام مؤسساتهم، ما جعل أولياءهم يقدمون على إنجازها بشكل عشوائي لإجبار المتنقلين على التقليل من سرعة سياراتهم لدى مرورهم من أمام المدارس، فيما أقدم مواطنون آخرون على وضع أزيد من ممهل عشوائي بالأحياء التي يقطنون بها خوفا على حياة أبنائهم الصغار وحمايتهم من الحوادث التي كثيرا ما تودي بحياتهم.

وأضاف ذات المسؤول أنه لتسهيل العملية تم استحداث رقم اخضر وضعته المؤسسة بهدف تسجيل طلبات المواطنين الراغبين في انجاز ممهلات أمام مساكنهم خوفا من السائقين المتهورين، حيث ستخضع إلى عملية انجاز بطريقة مدروسة لا عشوائية كما هو جاري حاليا ومنذ سنوات، أين أكد على وجود تعليمات ولائية صارمة تمنع المواطنين من انجازها بطريقة فوضوية دون إذن السلطات الوصية.

للإشارة، فقد جاءت هذه التعليمات الأخيرة من طرف المسؤول التنفيذي على عاصمة البلاد ضد منجزي الممهلات العشوائية بـ13 مقاطعة إدارية بإقليمه، بعدما وجد الخبراء أنها أصبحت سببا وجيها في تزايد حوادث المرور، وكذا تكبيد أصحاب المركبات مصاريف إضافية بسبب تبديل قطع الغيار المتضررة من هذه الممهلات، التي في الغالب لا تخضع للمعايير المطلوبة في انجازها من قبل مواطنين لا تضبطهم المقاسات ولا المعايير.

نادية. ب