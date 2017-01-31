إجراء 26 عملية في جراحة العظام والمفاصل بخنشلة

في إطار الأيام الطبية والجراحية 2017

أجريت مؤخرا بمستشفى أحمد بن بلة بمدينة خنشلة 26 عملية جراحية في تخصّص جراحة العظام والمفاصل في إطار التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية لخنشلة، وأخرى لولايات من الوطن في إطار الأيام الطبية والجراحية „شتاء 2017“.

وأوضح مدير المستشفى محمد الطاهر شتوح، أن هذه العمليات الجراحية النوعية أشرف عليها طاقم طبّي ضمّ حوالي 60 مستخدما بين أطباء وأعوان شبه طبيين منهم 25 أستاذا وطبيبا قدموا من مستشفيات الجزائر العاصمة وقسنطينة وباتنة، وذلك تحت إشراف البروفسور المختص في جراحة العظام عبد الرحمان بن بوزيد رئيس مصلحة طب العظام والرضوض والصدمات بمستشفى بن عكنون.

وقد أجريت في هذا السياق نهاية الأسبوع الماضي 26 عملية جراحية لمواطنين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و72 سنة استفادوا خلالها من تركيب أعضاء على مستوى الركبة والفخذ وغيرها، فيما تم تحويل مريضين آخرين إلى مستشفى بالجزائر العاصمة لإجراء عمليات جراحية.

وقد استحسن المرضى المستفيدون من هذه العمليات الجراحية نوعية الخدمات الطبية التي قدّمت لهم، كما أجمعوا على الكفاءة المهنية العالية التي يتحلى بها الطاقم الطبي من بينهم „ح.ح“ (72 سنة) من خنشلة الذي أجريت له عملية جراحية على مستوى الحوض، الذي ثمّن جهود الدولة المتمثلة في التكفل بمثل هذه العمليات الباهظة والتي قال إنها تفوق تكلفتها لدى العيادات الخواص 700 ألف دج.

من جهتها، عبرت سيدة أخرى في عقدها السادس من مدينة خنشلة عن فرحتها باكتمال إجراء العملية الجراحية، وما لاقته من حسن معاملة واعتناء من قبل الطاقم الطبي المشرف.

للإشارة، فقد تم موازاة مع هذه العمليات الجراحية فحص نحو 120 مريض في تخصص العظام والمفاصل من طرف نفس الطاقم الطبي، تبيّن خلالها ضرورة إجراء على بعضهم عمليات جراحية سيتم برمجتهم والتكفل بهم ضمن عملية مماثلة خلال نهاية السنة الجارية، وفق مدير مستشفى أحمد بن بلة بخنشلة.

و.أ.ج/ ق.م