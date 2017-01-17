إجراءات جديدة للتقليل من حوادث المرور

علبة سوداء إجبارية في الشاحنات وحافلات نقل المسافرين

كشف، أمس، وزير النقل، بوجمعة طلعي، عن „إعادة تفعيل مرسوم القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 1-14 المؤرخ في 2001 حول السلامة المرورية، الذي طرحناه على الحكومة منذ سنة والذي يجبر أصحاب الحافلات والشاحنات على تركيب جهاز „تاكيغراف“ لقياس السرعة ومدة الاستراحة، وسيتم مراقبة هذه الأجهزة من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني في الحواجز الأمنية، حيث يتضمن هذا الجهاز (المسمى كذلك الموشار) أرشيف السرعة وأماكن الاستراحة بالتدقيق“.

أوضح بوجمعة طلعي، خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم بمجلس الأمة، انه „سيتم بعث القانون المتعلق بالسلامة المرورية في الأسابيع المقبلة بعدما تم تجميد هذا القرار في وقت سابق، بسبب تأكيدات الحكومة ان الجزائريين غير مهيئين لهذا الإجراء الجديد“، مؤكدا ان „هذا المرسوم في صيغته الجديدة يمنع سائقي حافلات المسافات الطويلة من القيادة أكثر من 6 ساعات يوميا، مع إجبارية توفير سائقين لكل خط يتجاوز 600 كم، وكذا منع الحافلات المهترئة أو، التي يكتشف فيها خلل ميكانيكي أو تقني من نقل المسافرين، كاشفا أن „المرسوم الجديد سيسمح كذلك لأصحاب الحافلات والشاحنات باقتناء هذا الجهاز، الذي سيكون بمثابة علبة سوداء تتضمن معلومات دقيقة عن سرعة المركبة والطريق، الذي سلكته وأماكن توقفها، مذكرا أن „المرسوم التنفيذي سيفرض كذلك منع الحافلات المهترئة أو التي يكتشف فيها خلل ميكانيكي أو تقني من نقل المسافرين“، مضيفا أن „قانون المرور يتضمن جوانب كثيرة لتفادي حوادث المرور كرخصة السياقة بالتنقيط سيساهم في إدراج مزيد من الصرامة على مستعملي الطريق للتقليل من حوادث المرور“.وفي نفس السياق، أرجع وزير النقل بوجمعة طلعي „الأسباب الحقيقية لإرهاب الطرقات للعنصر البشري بنسبة 95 بالمائة، وذلك بسبب الإفراط بفي السرعة والتجاوز الخطير والقيادة دون راحة“، معلنا أن „الهدف من مراجعة القانون هو التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا، خصوصا وأن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة، التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة“.

لخضر داسة