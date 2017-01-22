إتحــــاد بلعـــباس يتألـــــــق وزواري صفــقــــة مربحـــة

فاجأ الحراش فوق أرضية ميدانها

أكد فريق إتحاد بلعباس، أنه في الطريق الصحيح، وأن تربص وهران في فترة الراحة كان مثمرا عندما فاز بالنقاط الثلاثة في „لافيجري“ بالأداء والنتيجة ضد إتحاد الحراش بهدفين لصفر، سجلهما زواري في الدقيقة 49 وبوقلمـــــونة في الدقيقــــة 54، مع العلم أن صاحب الهدف الأول هو الوافد الجديد من مولودية سعيدة، وفــــــرض نفسه منذ أول لقاء، حيث كان رجل المباراة بشهــــــادة من تابــــعوها، ويعول شريف الوزاني علـــــى ابن سعيدة خاصة على مستوى الوسط، كما عرفت هذه المواجهة مشاركة الوافد الآخر الحــــارس غــــــول أساسيا، في حين دخل شتال احتيـــــاطيا في الربع ساعة الأخير، وقد بدا المدرب شريــــــف الوزاني سعـــــــيدا بهذه النتيجة وبالوافدين الجـــــدد حيــــث قال: „لقد استفدنا من غـــــياب الجمهـــور الحراشي لأننا نعرف قوة فريقهم معهــــــــم، كما أننا عرفنا كيف نفتح بابا التسجــــيل، وإضـــــافة هــــدف ثان، كما أن خبرة الحــــــارس غـــــول أفدتنا كثيرا وأنا راض على الوافدين الجدد، الذيــــن كانوا في المستوى مثلهم مثل جميع اللاعبين وهــــــذه النقــــــاط الثلاث جيدة للمعنويات قبل مواجهة شباب باتنة بعد أيام قليلة“.

الآمال يحتجون بطريقتهم الخاصة

وفيما يخص الفريق الرديف، فقد عاد بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، ويبقى الحدث لدى هذا الصنف هو ما قام به اللاعبون بعد نهاية المباراة، عندما نزعوا أقمصتهم ووضعوها وسط الميدان، احتجاجا على الإهمال الذي يعانون منه، كما أنهم ساندوا مدربيهم اللذين يفكران في الانسحاب بعد عدم تلقي مستحقاتهما.

أكرم.ح