آخر تحديث : يناير 24th, 2017 9:41 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

إبرة ذكية تجعل جراحات المخ أكثر أمانا

يناير 24, 2017 مجتمع 0

إبرة ذكية تجعل جراحات المخ أكثر أمانا

دراسة جديدة تكشف:

أعلن باحثون أستراليون تطوير إبرة ذكية يمكن استخدامها لتسهيل جراحات المخ وجعلها أكثر أمانا، عبر تجنب حدوث نزيف بالمخ يهدد حياة المريض.
وطور الجهاز الجديد باحثون بجامعة أديلايد، بالتعاون مع باحثين بجامعة ويسترن أستراليا، ومستشفى سير شارلز جايردنر في أستراليا، بحسب موقع „ساينس ديلي“ المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا.
وأوضح الباحثون أن الجهاز الجديد عبارة عن آلة تصوير دقيقة مزودة بإبرة تشريحية ذكية تسمح للأطباء برؤية الشعيرات الدموية المهددة بالخطر أثناء عملية الوخز، مما يسمح لهم بتجنب حدوث أي نزيف قد يودي بحياة المريض أثناء الجراحة.
وقال البروفيسير روبرت ماكلولين رئيس قسم الضوئيات الحيوية بجامعة أديلايد „نطلق على هذه التقنية اسم الإبرة الذكية، لأنها تحتوي على كاميرا متناهية الصغر من الألياف الضوئية بحجم شعرة الإنسان، وتنبعث منها أشعة تحت الحمراء لرؤية الشعيرات الدموية قبل أن تتلفها الإبرة“.
وأضاف أن „الشيء المثير هو الذكاء الاصطناعي وراء هذه التقنية، الذي يسمح للحاسوب بالتعرف على الشُعيرة الدموية وتحذير الجرّاح لتجنب حدوث نزيف بالمخ“.
وأشار إلى أنه „جرى استخدام الإبرة الذكية بشكل تجريبي خلال الأشهر الستة الماضية في إجراء 12 جراحة في مستشفى سير شارلز جايردنر“.
وقال البروفيسور كريستوفر ليند استشاري جراحة الأعصاب، بمستشفى سير شارلز جايردنر إن „الإبر الذكية ستفتح الطريق أمام إجراء جراحات أكثر أمانا، مما يسمح بنجاح جراحات لم نكن قادرين على إجرائها من قبل“.
وأعلن فريق البحث أن الإبرة الذكية ستكون جاهزة للتجارب السريرية بشكل رسمي في 2018، وتجرى مناقشات مع عدد من الشركات المصنعة للأجهزة الطبية الدولية من أجل تصنيع الإبرة الذكية في أستراليا.


وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 23, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 21, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017

همسات

الجزائر تتذيل الترتيب في مناخ الأعمال

الجزائر تتذيل الترتيب في مناخ الأعمال

يناير 24, 2017 0

احتلت الجزائر المراتب الأخيرة في قائمة الدول من حيث مناخ الأعمال، في تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية....
اقرأ المزيد
ليكانـس يقتل شابا بوهـران

ليكانـس يقتل شابا بوهـران

يناير 24, 2017 0

وزارة الخارجية تسوق الدواء الجزائري

وزارة الخارجية تسوق الدواء...

يناير 24, 2017 0

مليون و100 ألف مكالمة عبر الخط الأخضر

مليون و100 ألف مكالمة عبر...

يناير 23, 2017 0

الشرطــــة تكـــون السائقيــــن

الشرطــــة تكـــون...

يناير 23, 2017 0

بوتفليقة يستقبل الأمير سلطان بن سعود

بوتفليقة يستقبل الأمير...

يناير 23, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  