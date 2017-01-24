إبرة ذكية تجعل جراحات المخ أكثر أمانا

دراسة جديدة تكشف:

أعلن باحثون أستراليون تطوير إبرة ذكية يمكن استخدامها لتسهيل جراحات المخ وجعلها أكثر أمانا، عبر تجنب حدوث نزيف بالمخ يهدد حياة المريض.

وطور الجهاز الجديد باحثون بجامعة أديلايد، بالتعاون مع باحثين بجامعة ويسترن أستراليا، ومستشفى سير شارلز جايردنر في أستراليا، بحسب موقع „ساينس ديلي“ المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا.

وأوضح الباحثون أن الجهاز الجديد عبارة عن آلة تصوير دقيقة مزودة بإبرة تشريحية ذكية تسمح للأطباء برؤية الشعيرات الدموية المهددة بالخطر أثناء عملية الوخز، مما يسمح لهم بتجنب حدوث أي نزيف قد يودي بحياة المريض أثناء الجراحة.

وقال البروفيسير روبرت ماكلولين رئيس قسم الضوئيات الحيوية بجامعة أديلايد „نطلق على هذه التقنية اسم الإبرة الذكية، لأنها تحتوي على كاميرا متناهية الصغر من الألياف الضوئية بحجم شعرة الإنسان، وتنبعث منها أشعة تحت الحمراء لرؤية الشعيرات الدموية قبل أن تتلفها الإبرة“.

وأضاف أن „الشيء المثير هو الذكاء الاصطناعي وراء هذه التقنية، الذي يسمح للحاسوب بالتعرف على الشُعيرة الدموية وتحذير الجرّاح لتجنب حدوث نزيف بالمخ“.

وأشار إلى أنه „جرى استخدام الإبرة الذكية بشكل تجريبي خلال الأشهر الستة الماضية في إجراء 12 جراحة في مستشفى سير شارلز جايردنر“.

وقال البروفيسور كريستوفر ليند استشاري جراحة الأعصاب، بمستشفى سير شارلز جايردنر إن „الإبر الذكية ستفتح الطريق أمام إجراء جراحات أكثر أمانا، مما يسمح بنجاح جراحات لم نكن قادرين على إجرائها من قبل“.

وأعلن فريق البحث أن الإبرة الذكية ستكون جاهزة للتجارب السريرية بشكل رسمي في 2018، وتجرى مناقشات مع عدد من الشركات المصنعة للأجهزة الطبية الدولية من أجل تصنيع الإبرة الذكية في أستراليا.



وكالات