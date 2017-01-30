أين وصلـت المشاريع الكبـرى بعاصمة الهضاب العليا؟

التحويلات الكبرى، المدينة الجديدة بالباز وملعب الوفاق

تتعالى الأصوات كلما حلت سنة جديدة على عاصمة الهضاب العليا سطيف، بخصوص المشاريع الكبرى التي تغنى بها المسؤولون الذين تعاقبوا على تسيير الأجهزة التنفيذية لعقود من الزمن.

الحديث عن النتـــائج والــوعود منعرج حاسم فرض نفسه على المشهد التنموي بسطيف، فمع مطلع سنة 2017 بدأ الحديث عن نتائج “ثورة المشاريع” بعاصمة الهضاب العليا، حيث أجمع بعض الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي في تصريحات لـ«وقت الجزائر” على وجود “لوبيات” ضد التنمية بالولاية، تريد أن تجعل منها قرية فوضوية، ومازالت تكافح لأجل تعطيل هذه المشاريع التي دخلت معظمها عالم الحقيقة منذ سنوات لكنها لم تر النور بعد.

مازال مشروع التحويلات الكبرى للمياه أو كما يسمى بـ«مشروع القرن” بمنطقة الهضاب العليا يشهد تأخرا في الإنجاز، حيث أكدت المصالح التقنية المكلفة بمتابعة المشروع أكثر من مرة تأخر تسليم المشروع، رغم أن وزير القطاع في آخر زيارته إلى سطيف أكد أن المشروع يدخل حيز الخدمة قبل انقضاء سنة 2016، علما أن حجر أساس المشروع وضعه رئيس الجمهورية ذات يوم من سنة 2012 وعرف سلسلة تأجيلات في موعد تسليمه.

ذات الأمر بالنسبة لمشروع المدينة الجديدة بمنطقة “الباز”، حيث عزمت المصالح الولائية أواخر عهد الوالي السابق نور الدين بدوي، أن تنشئ مدينة جديدة بالمنطــقة المذكورة طالما هي تحتوي على مرافق حيوية على غرار القطب الجامعي الباز، وكذا المدرسة الأولمبــية للرياضات وكذا أقطاب سكنية مهمة، لكنها ظلت افتراضية لحد اللحظة، بل ويهددها زحف السكنات الفوضوية القصديرية بالنسف من الوجود، حيث ظهر بالمدخل الشمالي للمنطقة بات يهددها أكثر من وقت مضى.

مشروع آخر أسال الكثير من الحبر، وتعددت مجسماته وتصميماته، كما انتظرته أيضا الطبقة الرياضية بسطيف في عدة مواسم معلقين عليه آمالا كبيرة لكن الواقع لم يكن حليفا للنسر الأسود وأنصاره، هو ذلك الوعد الذي قطعته السلطات العليا على نفسها والتي أقرت بإنشاء ملعب كبير للوفاق يتسع لـ50 ألف متفرج، وذلك بعد إيعاز من طرف رئيس الجمهورية الذي زار سطيف بعد أسبوع من تتويج الوفاق باللقب العربي الأول سنة 2007، لكن النعمة تحولت للأسف إلى نقمة، إذ تحلّ علينا السنة العاشرة لميلاد المشروع، وبعدما تبين “الخيط الأبيض من الأسود” بخصوص انطلاق أشغاله قبل نهاية السنة الجارية بعد تأكيدات الوزير الأول عبد الملاك سلال الذي أكد أن المشروع لم يجمد، لكن “مازالت دار لقمان على حالها”.

سليم. خ