أيــــن نــــواب المسيلـــــة؟

فتح أمين قسمة حزب جبهة التحرير الوطني بالمسيلة والرقم الصعب في معادلة لجنة ترشيحات قائمة “الأفلان”، التي ستخوض غمار سباق تشريعيات ربيع هذا العام، غلاب فيصل، النار على نواب حزبه في العهدة الحالية ومن سبقهم، الذين وبمجرد دخولهم مبنى زيغود يوسف، حتى تصبح ولايتهم في خبر كان، ففي كلمة ألقاها في اجتماع حضره بدعيدة سعيد، عضو المكتب السياسي، شدد غلاب على منح الأولوية لمناضلي وأبناء الحزب من الكفاءات المحلية، فهل سينجح عتيد الحضنة في اختيار مرشحين يعترفون بالجميل، ولو بالعودة إلى مسقط رأسهم يوما ما؟