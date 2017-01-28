أية وحدة للإسلاميين؟

بأي شكل سيدخل الإسلاميون الانتخابات التشريعية القادمة؟ وإلى مدى سيصمد تكتلهم الراهن؟ سؤالان يطرحهما أكثر من متتبع ويجيب عنه الإسلاميون، بأنه سيكون بتكتل واحد آفاقه تمتد إلى مراحل أخرى تتجاوز التشريعيات.

لكن الجواب الحقيقي يوجد في طبيعة التحالفات المعلنة في حد ذاتها، فالإسلاميون خرجوا بخرجة مماثلة من قبل، عندما أعلنوا تشكيل ما يسمى بالتكتل الأخضر عشية التشريعيات السابقة ونشطوا باسمه تحت قبة البرلمان، وكما انقسم الإسلاميون يومها (انضم البعض ورفضه البعض الآخر)، ينقسمون اليوم كذلك في تكتلين الأول بقيادة حمس وجبهة التغيير والثاني بقيادة النهضة والبناء والعدالة والتنمية، وهي أولى مؤشرات عدم التوافق الحاصل بين أطراف التيار الإسلامي، الذي يبنى أحلاما بتشكيل وحدة شاملة بعد الانتخابات يمتد أفقها إلى أبعد مرحلة ممكنة، بما يمكن لهذا التيار بتبوؤ مكانة قوية على الساحة السياسية.

وبعيدا عن قــــدرة الأطراف الخمسة الاجتماع حول مشروع واحد، فإنهم في مواجهة أشكال قانـــــوني بشأن إمكانية دخول المعتركات الانتخابية تحت مسمى التكتل المعلن، حيث يجعلهم ذلك أمام خيارين وفق قانون الأحزاب، فـــهم إما إن يتنازلوا عن شخصياتهم المتعددة باسم تنظيم سياسي واحد (قديم أو جديد)، وهو ما يتطلب موافقة الداخلية، وإما أن يلجأ التكتل إلى اعتماد قوائم حرة والاحتكام إلى عملية جمع التوقيعات.

وفي الحالة الأولى، نجد أن كل من حمس والتغيير قد توصلتا إلى أرضية تفاهم تقضي بإلغاء حركة التغيير ودخول الانتخابات باسم حركة حمس، وهو ما يجنبها جمع التوقيعات أو طلــــب موافقة السلطات الإدارية المشاركة باسم التنظيم الجديد والتركيز على الحملة الانتخابية وبرنامجها، لكن أصحاب مشروع النهضة التاريخية أمام إشكال حقيقي، وعدم فصل الداخلية في هذه الحالة، يضفي غموضا عن مصيرها الذي قد يكون „الإقصاء“ في الدور التمهيدي قبل دخول مضمار السباق، وأمامهم الخيار بالدخول باسم حزب واحد كما فعل غريميهما، أو الذوبان في تنظيم جديد، وهنا نعود إلى الإشكالية القديمة الجديدة في هذا التيـــــار، وهـــو حب الزعامة، ونظرة الريبة لكل طرف تجاه الآخر رغم فترة شهر العسل التي يمر بها هذا التيار مؤخرا، مما يحول دون تنازل آيا منهم للآخر.

ما يمكن الحديث عنه اليوم بشأن وحدة التيار الإسلامي، هو إمكانية بلورة المشروع مستقبلا وعدم ربطه بالاستحقاقات الانتخابية، لأن انتظار تحقيق نتائج معتبرة في هذا الموعد أشبه بالمستحيل بالنسبة لهم، وتبقى وحدتهم متوقفة عن مدى بلورتهم لنظرة جديدة للوحدة.



ط.موسى