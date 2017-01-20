آخر تحديث : يناير 20th, 2017 7:43 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

أويحـي: “المرحلـــة الراهنـــة تقتضـي نفســا جديــــدا”

يناير 20, 2017 الحدث 0

أويحـي: “المرحلـــة الراهنـــة تقتضـي نفســا جديــــدا”

دعا مناضلية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية

دعا ،أمس ، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي مناضلي إلى ضرورة الدفاع عن المصالح العليا للبلاد بعيدا عن كل المصالح الضيقة عن طريق استخدام وسائل الإعلام التكنولوجيا المتطورة التي وصفها بوسائل الأمن العادية”.وذكر احمد اويحي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الوطنية التكوينية الثانية في تقنيات الاتصال على الأنترنت بالمقر الوطني للحزب ببن عكنون إطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي “بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول و كذا رهانات المرحلة التي تقتضي وجود نفس جديد ومواكبة التطورات الحاصلة “، كما دعا اويحي أيضا “مناضلي الحزب و كل الشعب الجزائري إلى “التجند بالوعي في استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثه وبطريقة ايجابية للدفاع عن مصلحة العليا للوطن”، محذرا من “بعض الجماعات التي تنشط في هذا العالم الافتراضي بهدف زرع الفوضى والبلبلة”.وفي نفس السياق حث اويحي المسؤولين على تسيير شؤون الحزب عبر شبكات الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” عبر 48 ولاية إلى “حشد أكبر عدد ممكن من المنخرطين إلكترونيا، خاصة من الشباب”، كما تطرق احمد اويحي إلى “أهمية الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت لها أهمية كبيرة في دخول المعترك السياسي القادم لتحقيق عدد اكبر من أصوات في الانتخابات التشريعية القادمة”، منوها “بدور الانترنت في عملية إنجاح العملية الانتخابية عن طريق مواقع التي التواصل الاجتماعي”.ويرى متتبعون للشأن السياسي أن “الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى دخل رسميا في أجواء تشريعيات 2017 ويسير حاليا بخطوات ثابتة نحو الاستحاقات القادمة على خلاف باقي الأحزاب الأخرى حيث انه يعول في ذلك على الفضاء الأزرق من أجل إقناع أكبر شريحة ممكنة من الجزائريين وخصوصا من الشباب “.تجدر الإشارة الى ان “الدورة التكوينية الثانية التي نظمها “الارندي” ركزت على آليات وكيفيات إقناع أكبر شريحة من المتصفحين للانخراط في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، ووضع إستراتيجية تساعد الحزب على الانتشار وجعل الصفحات المروجة للتجمع الوطني الديمقراطي عبر الانترنت في كل ولاية وبلدية والتي تم خلالها تقديم حصيلة عن عدد المنخرطين إلكترونيا بعد أشهر من فتح الصفحة الرسمية للحزب وتكوين المسؤوليين على تقنيات الاتصال”.

ساسي.ب

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017

همسات

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

يناير 20, 2017 0

وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف...
اقرأ المزيد
الثلـــوج تنظــــف الشـــــوارع

الثلـــوج تنظــــف...

يناير 20, 2017 0

“التدفئة” غائبة بمدارس العاصمة

“التدفئة” غائبة بمدارس...

يناير 20, 2017 0

وزارة التجارة تسلم مهامها إلى المواطن

وزارة التجارة تسلم مهامها...

يناير 20, 2017 0

دراجي يدافع على أبو تريكة

دراجي يدافع على أبو تريكة

يناير 18, 2017 0

“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

“الأفلان” يطلق قناته...

يناير 18, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  