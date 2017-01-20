أويحـي: “المرحلـــة الراهنـــة تقتضـي نفســا جديــــدا”

دعا مناضلية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية

دعا ،أمس ، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي مناضلي إلى ضرورة الدفاع عن المصالح العليا للبلاد بعيدا عن كل المصالح الضيقة عن طريق استخدام وسائل الإعلام التكنولوجيا المتطورة التي وصفها بوسائل الأمن العادية”.وذكر احمد اويحي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الوطنية التكوينية الثانية في تقنيات الاتصال على الأنترنت بالمقر الوطني للحزب ببن عكنون إطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي “بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول و كذا رهانات المرحلة التي تقتضي وجود نفس جديد ومواكبة التطورات الحاصلة “، كما دعا اويحي أيضا “مناضلي الحزب و كل الشعب الجزائري إلى “التجند بالوعي في استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثه وبطريقة ايجابية للدفاع عن مصلحة العليا للوطن”، محذرا من “بعض الجماعات التي تنشط في هذا العالم الافتراضي بهدف زرع الفوضى والبلبلة”.وفي نفس السياق حث اويحي المسؤولين على تسيير شؤون الحزب عبر شبكات الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” عبر 48 ولاية إلى “حشد أكبر عدد ممكن من المنخرطين إلكترونيا، خاصة من الشباب”، كما تطرق احمد اويحي إلى “أهمية الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت لها أهمية كبيرة في دخول المعترك السياسي القادم لتحقيق عدد اكبر من أصوات في الانتخابات التشريعية القادمة”، منوها “بدور الانترنت في عملية إنجاح العملية الانتخابية عن طريق مواقع التي التواصل الاجتماعي”.ويرى متتبعون للشأن السياسي أن “الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى دخل رسميا في أجواء تشريعيات 2017 ويسير حاليا بخطوات ثابتة نحو الاستحاقات القادمة على خلاف باقي الأحزاب الأخرى حيث انه يعول في ذلك على الفضاء الأزرق من أجل إقناع أكبر شريحة ممكنة من الجزائريين وخصوصا من الشباب “.تجدر الإشارة الى ان “الدورة التكوينية الثانية التي نظمها “الارندي” ركزت على آليات وكيفيات إقناع أكبر شريحة من المتصفحين للانخراط في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، ووضع إستراتيجية تساعد الحزب على الانتشار وجعل الصفحات المروجة للتجمع الوطني الديمقراطي عبر الانترنت في كل ولاية وبلدية والتي تم خلالها تقديم حصيلة عن عدد المنخرطين إلكترونيا بعد أشهر من فتح الصفحة الرسمية للحزب وتكوين المسؤوليين على تقنيات الاتصال”.

ساسي.ب