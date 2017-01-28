أول تلفاز “مصنوع بالجزائر” قريبــا فـي الأســواق

“سامسونغ الجزائر” تكشف عن تحفة “غالاكسي أس 8” مارس المقبل

أعلنت شركة “سامسونغ الجزائر” عن إستراتيجيتها للسنة الجارية 2017 والتي ستكون مميزة بتسويق “الهاتف الجديد غالاكسي من فئة “أس8” الجديد بداية من مارس المقبل وكذا إطلاق أول جهاز التلفاز سامسونغ المصنوع في الجزائر خلال الأسابيع القادمة.

كشف رياض عطوشي مدير التسويق بشركة “سامسونغ الجزائر” خلال مأدبة عشاء نظمت على شرف رجال الإعلام بزرالدة بالجزائر العاصمة، أن شركة سامسونغ ستطلق الهاتف التحفة الذي سيكون -حسبه- صادما لكل الشركات المنافسة بعد شهرين من الآن، نافيا في ذات السياق كل ما يشاع بخصوص انسحاب سامسونغ من الجزائر بسبب الخلل في البطارية التي شهدتها مؤخرا أجهزة نوت7، مرجعا سبب غياب الشركة في الأشهر الأخيرة إلى إعادة مراجعة سياسة الاتصال والتركيز على الزبائن من خلال إستراتيجية جديدة تقوم على الأسعار المناسبة”.

وأضاف عطوشي أن 2017 ستكون مميزة “لسامسونغ الجزائر” من خلال فتح أكثر من 25 محلا للبيع في الثلاثي الأول من 2017 لتصل إلى 50 نقطة سامسونغ موجودة عبر كامل القطر الوطني.

وبخصوص الإنتاج المحلي، شرعت سامسونغ ومن خلال شريكها “ساكومي” في عملية إنتاج المكيفات الهوائية والتي صارت عملية منذ 2016، وستواصل في العام الجاري في رؤيتها والتركيز على استراتيجيها للإنتاج المحلي والاستجابة بذلك للرغبة والرؤية الإستراتيجية للسلطات العمومية من خلال إطلاق جهاز التلفاز المصنوع في الجزائر خلال الأسابيع القادمة، والنموذج الأول سيرى النور قريبا في السوق الجزائرية بالتعاون مع الشريك “ساكومي” مع إمكانية توسيع تشكيلة أجهزة التلفاز المنتجة محليا.

كما أعلنت سامسونغ الجزائر عن توفر التشكيلة الجديدة لـ«غالاكسي من فئة “أ” قريبا في السوق الجزائرية والتي تضم، هاتف “أ7” بـ5.7 بوصة، و«أ5” بـ5.2 بوصة، و«أ3” بـ4.7 بوصة، بتحسينات توفر تصميما جذابا وأداء قويا مع أسعار تنافسية تناسب الفئة المتوسطة من المستهلكين بالجزائر.للإشارة، فقد ارتفعت نسبة الأرباح التشغيلية للعملاق الكوري الجنوبي في الصناعة الإلكترونية “سامسونغ”، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016، حيث بلغت 9220 مليار وونس، أي ما يعادل 7.37 مليار أورو، وسجل قسم النقال نموا في رقم الأعمال مدفوعا بالمبيعات القوية لمنتجيه البارزين غالاكسي “آيج” و«أس 7”، كما حقق قسم أنصاف النواقل بدوره نموا صافيا لرقم الأعمال وزيادة في الأرباح خصوصا فرع الذاكرة، وهو التوجه الذي عرفه أيضا قسم الشاشات مسجلا ارتفاعا في رقم الأعمال الخاص به، وكذلك في الأرباح من خلال زيادة مبيعات شاشات “أولاد” و«أل سي دي” ذات الحجم الكبير عبر العالم، وبلغ رقم الأعمال حدود 42.6 مليار أورو للثلاثي الرابع لسنة 2016، أما فيما يخص رقم الأعمال للسنة المنقضية فقد تطور بـ161.4 مليار أورو.



إعداد:عبــــد المطلب.ع