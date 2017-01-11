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أولياء تلاميذ “علي منجلي” يمنعون أبناءهم من الدراسة

يناير 11, 2017 أخبار محلية 0

أولياء تلاميذ “علي منجلي” يمنعون أبناءهم من الدراسة

غياب التدفئة يسبب التبول “اللاإرادي” داخل الأقسام

قرر أولياء تلاميذ ابتدائية “سباق صالح” بالوحدة الجوارية رقم 17 وابتدائية الوحدة الجوارية رقم 16 بعلي منجلي منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب انعدام التدفئة بالأقسام، ما يجعل الكثير منهم يتبولون بشكل لا إرادي وهو الأمر الذي أثار حفيظة الآباء وقرروا على ضوئه منع أبنائهم من التوجه للدراسة إلى أن يتم معالجة الإشكال أو تحويل أبنائهم إلى مؤسساتهم التعليمية القديمة بالوحدات الأخرى رغم بعد المسافة.

وبابتدائية “سباق صالح” بالوحدة الجوارية رقم 17 لم يلتحق أزيد من 129 تلميذ بالدراسة منذ حلول فصل الشتاء ومباشرة بعد العطلة الشتوية، على ضوء اتفاق الأهالي بمنعهم من الدراسة إلى أن تستجيب الوصاية لمطالبهم الرامية بتوفير التدفئة بهذه الهياكل التربوية التي تم استلامها مؤخرا غير أنها تفتقر لعديد المرافق والتجهيزات في مقدمتها التدفئة، وهو ذات الحال بابتدائية الوحدة الجــوارية رقم 16 التي انتشرت بين تلاميذها ظاهرة التبول اللاإرادي بسبب البرد داخل الأقسام، حيث يعود يوميا أغلبيتهم إلى المنازل بثياب مبللة عن آخرها الأمر الذي أثار حفيظة الأولياء.
كما قاموا منذ يــومين بالاعتصام أمام المؤسستين احتجاجا على هذا الوضع المزري الذي سيؤثر حسبهم بالسلب على مردود ومسار أبنائهم التعليمي، كما طالبوا مديرية التربية بالولاية بإعادة دمجهم في أقسامهم القديمة بالوحدات الجوارية الأخرى التي كانوا يزاولون فيها دراستهم رغم بعدها عن منازلهم، القرار الذي لم تتحرك تجاهه المديرية لا بالرفض ولا بالقبول، فيما يبقى التلاميذ دون دراسة إلى إشعار آخر.


إعداد/ وهيبة عزيون

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