أوبك: “دور أساسي للجزائر في اتفاق إعادة تـوازن سـوق النفط”

الحكومة تراهن على الاستثمار في البتروكيمياء

استعادت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، دورها كضابط لسوق النفط، بقيادتها لمسعى يهدف لوضع حد لتراجع أسعار الخام نفط، والذي لعبت فيه الجزائر دورا أساسيا في تجسيد التوافق، ما سمح بتقليص الإنتاج.

فبعد سنتين من الجهود الجبارة من المشاورات للتوصل لاتفاق بين دول اوبك وبلدان من خارج المنظمة، استطاعت الجزائر إنجاح مبادرتها شهر سبتمبر الفارط، خلال القمة الاستثنائية للمنظمة، والتي تمخض عنها اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 5. 32 و 33 مليون برميل يوميا. ويسمح هذا الخفض بامتصاص الفائض من الإنتاج، الذي يعود لارتفاع الإنتاج الأمريكي، نتيجة استغلال النفط الصخري وكذا تباطؤ نمو الاقتصاد في أوروبا والصين. وكان الرهان المطروح على اجتماع الجزائر كبيرا، تسوية الخلافات داخل أوبك خصوصا بين السعودية وإيران، من أجل التوصل لاتفاق، يسمح بدفع الأسعار، ومنه فتح الباب لبلدان أخرى خارج أوبك للانضمام للمبادرة، للتأثير أكثر على السوق. ومنه جاء نجاح مبادرة الجزائر، التي تم إطلاقها في بداية 2015، أين كانت أسعار النفط في مستويات متدنية. وفي إطار هذه المبادرة، أوفد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، العديد من أعضاء الحكومة لنقل رسائل لكل من السعودية وسلطنة عمان وأذربيجان وكازاخستان والمكسيك وروسيا وكولومبيا وكذا البلدان الأعضاء في جمعية المنتجين الإفريقيين للنفط وهم نيجيريا والغابون والأنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية. كما لعبت الجزائر دورا فاعلا جدا للتوصل إلى تأكيد اتفاق الجزائر التاريخي، وهذا خلال الاجتماع الوزاري الـ171 لمنظمة أوبك المنظم في 30 نوفمبر 2016 بفيينا. واقترحت الجزائر التي ترأست اللجنة التقنية الرفيعة المستوى التي وضعتها أوبك مع نهاية اجتماع الجزائر تخفيضا في الإنتاج، بواقع 1.1 مليون برميل يوميا من طرف المنظمة و 600.000 برميل يوميا للبلدان غير الأعضاء. وتم تأييد مقترح الجزائر من طرف أوبك خلال اجتماعها بفيينا في نوفمبر الفارط، والتي توصلت إلى اتفاق بخفض إنتاجها بـ2. 1 مليون برميل يوميا لتسقيف الإنتاج في حدود 5. 32 مليون برميل يوميا بداية من 1 جانفي 2017 لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد. ويتعلق الأمر بأكبر تخفيض منذ سنة 2008، التي عرفت خفضا للإنتاج، تم الاتفاق عليه كذلك بالجزائر.

وتفاعل منذ ذلك سوق النفط بصفة إيجابية، لأن الأسعار بلغت مستويات عالية، مقارنة بأدنى مستوياتها منذ سنة ونصف. وبالنسبة لوزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، فقد استعادت أوبك بفضل اتفاق الجزائر دورها كضابط لسوق النفط، بعد أن فقدته منذ عدة سنوات.

وتعزز اتفاق خفض الإنتاج بانضمام 11 بلدا من خارج أوبك، منها روسيا، حيث التزمت هذه الدول بخفض إنتاجها بداية من جانفي الحالي بـ558.000 برميل يوميا، ما يقفز بالكميات التي سيتم سحبها من السوق إلى 8. 1 مليون برميل يوميا، ما شأنه تسريع إعادة التوازن لسوق النفط العالمي. ومع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تتوقع منظمة أوبك تحسنا في الأسعار خلال هذه السنة، مع إعادة توازن السوق مع النصف الأول من 2017.وفي تصريح له مؤخرا، قال السيد بوطرفة، إنه متأكد من احترام المنتجين من خارج أوبك لالتزاماتهم بخفض إنتاجهم بـ558.000 برميل يوميا، اعتبارا من جانفي، من خلال انضمامهم لعقد تحديد الإنتاج الذي أبرموه مع أعضاء المنظمة.

وعلى المستوى الداخلي، كانت 2016 سنة إطلاق مشروع واسع للاستثمار من طرف مجمع سوناطراك، والذي تبلغ قيمته 73 مليار دولار، وهذا إلى غاية 2020.

وحتى وإن كان قسم هام من هذا الغلاف المالي موجها للاستكشاف والإنتاج، فإن المجمع النفطي يخطط لتنفيذ استثمارات معتبرة في مجال البتروكيمياء، من أجل تقليص فاتورة استيراد المنتجات النفطية خاصة الوقود، والتي كلفت الجزائر ما بين 2 إلى 3 ملايير دولار سنويا خلال الأعوام الماضية. وعليه، ينتظر أن تشهد 2017 إطلاق إنجاز أربع محطات جديدة للتكرير بكل من تيارت وحاسي مسعود وأرزيو وبسكرة، في حين ينتظر التوقيع على العقود الخاصة بمشروعي حاسي مسعود وتيارت قبل شهر جوان 2017. ومن المتوقع، أن تسمح هذه المشاريع بزيادة إنتاج الوقود بنحو 20 مليون طن.

وبالتالي، سيكون بمقدور الجزائر تحويل كل إنتاجها من النفط الخام محليا مع آفاق 2025، بفضل المشاريع البتروكيماوية قيد الإنجاز أو الدراسة حاليا، بعد أن تحقق اكتفاءها الذاتي من الوقود في آفاق 2018، لتصبح بعدها مصدرا لهذه المنتجات ابتداء من 2020.

من جهة أخرى، تباشر سوناطراك محادثات مع عدة شركاء من أجل إنجاز خمسة(5) مشاريع، ويتعلق الأمر بمركب تكسير الميثان وغاز النفط المميع بقدرة مليون طن من الايثيلين ومركب البروبلين وإنتاج البولي بروبلين بقدرة 600 ألف طن سنويا ومركب الميثانول ومشتقاته بقدرة مليون طن سنويا ومركب المطاط الاصطناعي ومركب العجلات بطاقة إنتاجية تقدر بـ5 ملايين وحدة سنويا. وعلى مستوى الإنتاج، أكدت سنة 2016 عودة إنتاج وصادرات الجزائر من المحروقات. وعليه فقد أنهت سوناطراك 2016 بارتفاع بنسبة 11 بالمائة في صادراتها من المحروقات، والتي بلغت 109 مليون طن من المكافئ النفطي، مقابل 98 مليون طن من المكافئ النفطي سنة 2015. أما إنتاج النفط الخام، فقد بلغ 1.135 مليون برميل يوميا ابتداء من نوفمبر 2016 مقابل متوسط إنتاج بـ1.051 مليون برميل يوميا خلال 2015.

ساسي.ب