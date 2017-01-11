أوباما يحث على الالتزام بالقيم

لمح لرفضه مواقف ترامب في خطابه الأخير

مستخدما شعار “نعم نستطيع” الذي ميز حملته الانتخابية.. حثّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأمريكيين على التمسك بالقيم ونبذ التمييز في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لانتقال السلطة إلى خليفته الجمهوري دونالد ترامب.

في خطاب مفعم بالمشاعر ليل أمس شكر أوباما عائلته واعتبر الفترة التي قضاها رئيسا للولايات المتحدة أكبر شرف له في حياته.وحث أوباما الأمريكيين على تبني رؤيته للتقدم ورفض بعض السياسات التي روج لها ترامب خلال حملته الانتخابية لنيل المقعد الرئاسي.

وقال أوباما أمس، في كلمته الأخيرة كرئيس للولايات المتحدة أمام حشد ضم نحو 18 ألف شخص في مسقط رأسه في شيكاغو “مثلما ينبغي علينا كمواطنين أن نظل يقظين في مواجهة أي عدوان خارجي.. علينا أيضا أن نحذر من ضعف في القيم التي جعلتنا على ما نحن عليه.”كان ترامب الذي يتولى السلطة يوم 20 جانفي الثاني، قد اقترح حظرا مؤقتا على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، كما اقترح بناء جدار على الحدود مع المكسيك والتخلي عن اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ وعن قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي أقرّه أوباما.وأعلن أوباما، رفضه الواضح لتلك المواقف خلال خطابات نارية في إطار الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه تبنى خطابا أهدأ بعد أن فاز ترامب في الانتخابات.

وأوضح أوباما خلال كلمته الأخيرة، أن مواقفه لم تتغير وقال إن جهوده لإنهاء اللجوء إلى التعذيب وإغلاق سجن جوانتـــــــــانامو في كوبا كانت جزءا من تحرك أوســـع لدعم القيم الأمريكية.

وقــــــال أوبـــــاما “لذا أرفض التمييز ضد الأمريكـــــــــيين المسلمين”، في إشـــــــارة واضحة إلى ترامب لقــــيت تصفيقا قويا بين الحضور.



وكالات