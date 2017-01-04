أنشيلوتي يسخر من تقارير رحيـل فيـدال إلى تشيلسي

آخر تحديث : يناير 4th, 2017 9:08 مساءً
يناير 04, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
كشف عن مصير صفقات الشتاء
سخر كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، من التقارير التي تؤكد قرب انتقال لاعبه التشيلي أرتورو فيدال، إلى تشيلسي الإنجليزي، خلال الصيف المقبل، على أقصى تقدير.
رد أنشيلوتي، وفق ما نقلت عنه صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الأربعاء، عندما تم سؤاله عن انتقال فيدال لتشيلسي، ضاحكًا: “هراء مطلق”. كانت تقارير صحفية إنجليزية، أشارت إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، اجتمع بالفعل مع فيدال، لاعبه السابق في يوفنتوس للتفاوض معه بشأن الانضمام للبلوز. وأشارت التقارير، إلى أن كونتي يرغب في استغلال أموال بيع أوسكار لشنغهاي الصيني، من أجل تقديم عرض يقدر بـ34 مليون جنيه إسترليني لضم صاحب الـ29 عامًا. كما أضافت التقارير، أن بايرن ميونيخ، سيطلب زيادة المقابل المعروض لـ40 مليون جنيه إسترليني، وهو ما أكد أنشيلوتي عدم صحته بتأكيده عدم وجود نية للتفريط في فيدال.
من جانب آخر، أعلن كارلو أنشيلوتي، من العاصمة القطرية الدوحة، أنه لا يخطط لإبرام أي تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي الخاص ببدء المعسكر الشتوي للفريق البافاري، أمس الأربعاء: “ليست لدي أي خطط لإبرام أي تعاقدات جديدة في جانفي”. وتابع أنشيلوتي: “اللاعبون عادوا من العطلة بحالة جيدة. المعسكر التدريبي مهم للغاية لتجهيز اللاعبين بدنيًا للمباريات الهامة الكثيرة، التي تنتظرنا في النصف الثاني من الموسم”. وأضاف: “أتطلع لمقابلة أولي هونيس، فمنذ أن أصبح رئيسًا للنادي فزنا في كل المباريات التي خضناها”.
وتطرق أنشيلوتي للحديث عن مساعده بول كليمينت الذي تولى تدريب سوانزي سيتي الإنجليزي، مكملاً “أتمنى له التوفيق في إنجلترا. لقد كان مساعدًا رائعًا وصديقًا جيدًا”.
يذكر أن بايرن ميونيخ، أنهى النصف الأول من الموسم متصدرًا لجدول ترتيب البوندسليغا، برصيد 39 نقطة متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيج أقرب ملاحقيه، كما تأهل الفريق البافاري لدور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أرسنال الإنجليزي.
م.نورالدين/ الوكالات
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