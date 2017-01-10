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أنشيلوتــــي يحـــدد مصيـــر روبـــن وألـونسو

يناير 10, 2017 رياضة 0

أنشيلوتــــي يحـــدد مصيـــر روبـــن وألـونسو

أكد أن الثنائي لا يزالا ضمن خططه

طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، التجديد للاعبيه الهولندي آريين روبن، والإسباني تشابي ألونسو، مؤكدًا أن الثنائي لا يزالا ضمن خططه للموسم المقبل.

قال أنشيلوتي، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، امس الثلاثاء: “أخبرت النادي برأيي حول التجديد للاعبين. الآن على النادي التحدث مع روبن، وألونسو”. وأضاف مدرب ميلان وريال مدريد السابق: “هذا ليس عملي في المعسكر التدريبي. نحن حريصون على التحضير للنصف الثاني من الموسم. نحن نركز على ذلك”. وينتهي عقدي روبن (32 عامًا)، وألونسو (35 عامًا)، الصيف المقبل، وستفتح إدارة النادي البافاري، ملف التجديد معهما، عقب انتهاء المعسكر الشتوي للفريق في قطر. ويحتل بايرن ميونيخ، صدارة الدوري الألماني، بـ39 نقطة بفارق 3 نقاط عن لايبزيغ أقرب منافسيه، كما سيواجه أرسنال في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل.
م.نورالدين/الوكالات

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