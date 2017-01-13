“أنتـنّ السبـب في بطالتــنا”

شبـــــاب نــــــاقــمـــــون عـلــى “بنـــات حــواء” يتّهمــونـهــــن:

“طيحتوا علينا البق” انتوما اللّي ذليتونا” هي عبارات يقذفها الشباب العاطل عن العمل في وجوه الفتيات العاملات سيما اللاّتي يرضين العمل مقابل رواتب زهيدة، والتي أصلا يتفاداها الشاب ولا يرضى بها حتى لو كلّفه الأمر أن يبقى عاطلا عن العمل، يتهمونهن أيضا بالاستحواذ على المناصب وتفضيلهن كونهن نساء .

دخلت المرأة إلى عالم الشغل والحياة العملية بقوة وفي كل الميادين حتى أنها اقتحمت مهنا كانت في الماضي محرّمة عليها وتقتصر على الجنس الخشن لا غير، المرأة اليوم سواء متعلمة أو متوسطة التعليم تسعى إلى العمل وإثبات نفسها، وحتى قد تكون مسؤولة عن أسرة تعيلها، هذا واقع الكثير من النساء اللاتي ورغم ما يقاسين من ظروف صعبة في عالم الشغل، يتلقين الاتهامات والجحود من الرجال الذين يستصغرونهن ويلقون بلائمة بطالتهم عليهن رغم أنها قد تكون أكثر تعليما منهم والأفضل للمنصب الذي يتكبّرون عليه ولا يقبلون به وبراتبه، وقد لمسنا هذا الاتهام خاصة فيما يخص اتجاه النساء بكثرة للعمل بعقود ما قبل التشغيل التي تتراوح الرواتب فيها مثلا للجامعيين بين 9 آلاف إلى 15 ألف دينار، وهو ما يرفضه الشباب رفضا قاطعا.

“طيّحتو علينا البق”

“أينما وليت وجهك ترى النساء”، لا بل اقتحمن أصعب المهن التي كانت حكرا على الرجال، حتى أنها ولجت عالم الأعمال، بفضل مشاريع الدعم التي قدمتها الدولة على غرار “أونساج” فأصبحت صاحبة مؤسسات وحتى شركات، هذا الأمر لا يزال الكثير من الرجال لم يستوعبوه بعد، ويعتبرون المرأة مزاحما لهم على مناصب العمل وأنها السبب في بطالتهم، كما لا يرضون أن تترأسهم امرأة لا لشيء سوى أنها امرأة رغم أنها أكثر منهم تعليما والتزاما وجدية، لا يطيقون الوضع ويشعرون بالغضب من الأمر، “ياسين” يعمل في إحدى الشركات يقول: “طيحو علينا البق، في كل مكان ترى النساء أكثر من الرجال، غزونا بصورة رهيبة، الشباب بطال في الشوارع وهن ينعمن بالعمل والاستقرار”، متسائلا “كيف للشاب أن يتزوّج وهو بطّال لأن المرأة استولت على حقه في العمل”، من جهته يرى “نسيم” أن المرأة أصبحت تعمل رغم اكتفائها في بيت عائلتها أو زوجها، مرددة شعارات حقوق المرأة، لكن إذا هي عملت فالشاب ما مصيره؟، لا يحق لها أن تتساءل عن سبب عزوف الشباب عن الزواج لأنها أخذت مكانه في العمل فلتأخذ مكانه أيضا في الزواج.



“نحن كذلك لدينا أسر نعيلها”

لم تعد المرأة كالماضي تنتظر من يعيلها، بل أصبحت مساعدة في التكفل بمصاريف العائلة لا بل كثيرا ما تكون هي المسؤولية الأولى عنها، فكيف لها أن تبقى في البيت لا لشيء سوى إرضاء غرور الرجل الذي يدعوها للبقاء في المنزل لشعوره بالنقص تجاهها، “لامية” موظفة وهي أرملة اضطرتها الحياة إلى العمل من أجل إعالة أبنائها بعد وفاة زوجها الذي لم يترك لها أي منحة تقيها الحاجة، خرجت للعمل رغم ألسنة الناس التي لا ترحم، مكّنها عملها من تربية أبنائها وإعالتهم، تقول “تعجب للذين يتعجبون من عمل المرأة، نحن لدينا أسر نعيلها كالرجال، لدينا كرامة ولا ننتظر الصدقة أو الشفقة من أحد، أنا متعلمة ولو لم أكن كذلك لرضيت بأي عمل المهم هو كسب العيش بكرامة”.

أما “نريمان” وهي شابة قاربت الأربعين اضطرت للعمل بعد وفاة والدها لإعالة إخوتها ووالدتها، حيث ضحت بالزواج حتى لا تترك إخوتها محتاجين، تقول “ما يحسّ بالجمرة غير لّي كواتو”، نسمع كلاما هنا وهناك وكلاما جارحا، لا أحد يعرف ظروف الآخر، ما الغريب في العمل الشريف، نحن لا نسرق ولا نستولي على حق أحد نعمل لإعالة عائلتنا ومن حقنا ذلك كالرجل تماما”.

كما قد تخرج المرأة إلى العمل لتحقيق اكتفائها الذاتي والظفر بمتسع من الاستقلالية المادية سيما إذا كانت من عائلة فقيرة، فالكثيرات يلجأن إلى العمل لمساعدة أنفسهن أثناء الدراسة، والتجهيز لزواجهن لعدم قدرة الأهل على تحمّل المصاريف، حتى أنهن على استعداد لترك العمل إذا ما ارتبطن برجال ضدّ فكرة العمل وقادرين على توفير كامل المتطلبات، لأن هدفهن كان كسب مصروفهن والابتعاد عن روتين المنزل، أما “كامليا” فترى في العمل تحقيق للاستقلالية المادية وإثبات لمكانتها في المجتمع وضمانة للمستقبل، ولا ترضى بتركه مهما كلّفها ذلك.

“شهادتي والتزامي هما واسطتي”

رفضت “أحلام” تعميم الشباب لفكرة حصول النساء على المناصب كونهن نساء بالمرتبة الأولى، قائلة “صحيح أن بعض الشركات تبحث عن العنصر النسوي وتفضله على العنصر الرجالي، لكن لا نستطيع أن نعمّم الأمر، لأن المؤسسات الباحثة عن العمل الجاد تبحث عن أصحاب المؤهلات، ولعلهم يبحثون عن النساء أيضا لأنهن أكثر التزاما وجدية، والأفضل لتحمل المسؤولية”، مردفة بالقول إن شهادتها العليا والتزامها هما واسطتها وسيرتها الذاتية تشهد لها بذلك .

من جهتها، ترى “آمال” أن المدارس والجامعات تثبت لنا من يستحق المناصب قائلة “اذهبوا إلى الجامعات والثانويات عدد الإناث أكثر من الذكور ويتساءلون عن سبب بطالتهم لأنهم بكل بساطة غير متعلّمين، هل من المعقول أن يحظى شاب غير متعلم بوظيفة مهمة في مؤسسة ما؟ لذا لا يجب له أن يشعر بالدونية إذا كانت رئيسته امرأة، لأنه في الوقت الذي كان يتسكعّ فيه في الشوارع ويعاكس الفتيات، كانت هي تسهر الليالي في الدراسة وتستيقظ فجرا للذهاب إلى الجامعة”.

“منال” هي الأخرى ترى أن المرأة أصبحت ذات شأن كبير في المجتمع، ولا يحقّ لأحد اتهامها، لأنه ليس من السهل الحصول على وظيفة، فهي مثلا تقدّمت لعشرات مسابقات التوظيف ولم تنجح، إلى أن ابتسم لها الحظّ ونجحت لأنها لم تفقد الأمل على عكس الشباب الذين يستسلمون مباشرة ويبتعدون بسبب المحسوبية السائدة حاليا.

ولعقود ما قبل التشغيل قصة أخرى

قليل من الشباب من يرضى العمل بعقود ما قبل التشغيل نظرا إلى الراتب الزهيد الذي تتقاضاه فئة المشغلين بهذا النظام، حتى أنهم كثيرا ما طالبوا الدولة بالزيادة في الراتب الذي لا يتجاوز 15 ألف دينار بالنسبة للجامعيين، حيث وجدوا أنفسهم غير قادرين على العمل بهذه الأجور التي لن تضمن لهم مستقبلا، ولن يفكروا أبدا في الزواج سيما للشباب المعيلين لعائلاتهم، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض ومع سياسة التقشف التي تعرفها الجزائر فأصبح من الصعب حاليا الظفر حتى بهذه الوظائف.

يرجع الشباب السبب في عدم قبول مطالبهم في قبول النساء العمل بهذه الرواتب وأنهن السبب في بطالتهم، لأن همهنّ هو العمل وكسب المال لاقتناء الملابس والظفر بحياة مرتاحة، في حين أنهم يبحثون عن العمل لتحمّل مسؤوليات أسرهنّ والتجهيز للزواج والسكن وغيرها، “سعيد” قالها صراحة: “أنتنّ من ذلّنا، استعمرتنّ الدنيا وترضين العمل بزوج دورو”، كيف لي أن أعمل بـ9 آلاف دينار أو 15 ألف دينار في الشهر؟، هل أشتري بها الطعام، الملابس أم أعيل عائلتي أم أدّخر من أجل مستقبلي، أفضّل العمل كعامل بناء بـ1500 دينار لليوم عوض هذه الوظيفة المهينة”، “مراد” هو الآخر يتهم النساء بالقبول بهذا الوضع المتردي والمستقبل المجهول لهذه الوظائف، لأنه حسب رأيه الراضيات بهذه الأجور لا يفكّرن بالمستقبل، وهمهن الوحيد هو الخروج من المنزل، وصرف الشهرية الزهيدة على اللباس والماكياج لا أكثر.

2,3مليون عاملـة في الجزائــر

رغم ما يقال أن المرأة احتلت عالم الشغل في الجزائر، إلا أن الأرقام أثبتت عكس ذلك، فحسب آخر الإحصائيات التي قام بها المعهد الأورو متوسطي لعام 2016 فإن عدد النساء العاملات في الجزائر بلغ 2 مليون امرأة عاملة، في حين يستحوذ القطاع الخاص على الغالبية العظمى من هؤلاء النساء مقارنة بالقطاع العام، مشيرا أن 19 بالمائة من الطبقة العاملة في الجزائر تمثلها فئة النساء بعدد يقدر بـ2.288000 امرأة، 32 بالمائة منهن مطلّقات، و18 بالمائة منهن عازبات، فيما تمثل النساء العاملات المتزوجات نسبة 11 بالمائة فقط.

وتدل الأرقام المذكورة أن المرأة في بلادنا تضطر للعمل في الحالات الاجتماعية الصعبة، التي تجبرها على اقتحام ميدان الشغل، وتطرّق التحقيق أيضا لمستوى التأهيل المهني للمرأة العاملة في الجزائر، وتبين من خلاله أن نسبة النساء الجامعيات العاملات تمثل 71 بالمائة، فيما تمثل النساء اللائي يتمتعن بشهادة تكوين مهني 5 بالمائة، في الوقت الذي لا تشكل المرأة غير المؤهلة مهنيا سوى 7 بالمائة من إجمالي عدد النساء العاملات.

هذا وأكد التقرير أن سبب وراء ارتفاع نسبة الجامعيات العاملات هو استحواذها على نسب التعليم حيث تشكّل نسبة تمدرس الإناث في الطور الثانوي 58 بالمائة من إجمالي عدد المتمدرسين، ووصلت نسبته 60 بالمائة في التعليم العالي أواخر سنة 2014، وهو ما يفسّر استحواذ الحائزات على شهادات جامعية على 70 بالمائة من مناصب الشغل المحصاة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات

فايزة بوشنب