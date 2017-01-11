أنباء عن قرب تنحية ولد عباس مـن قيادة “الأفـلان”

سيناريـــــو 22 أكتوبـــــر وارد فـــي دورة المركزيـــة المقبلـــة

بدأ ترقب يسود داخل قيادة جبهة التحرير الوطني حول إمكانية اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا يقضي بتنحية الأمين العام، جمال ولد عباس، على أن الأشكال المطروح هو التوقيت المناسب لذلك، قبل تشريعيات أفريل أم بعدها.

يتردد لدى قيادة جبهة التحرير الوطني انطباع مفاده أن جمال ولد عباس أغضب بتصرفاته وتجاوزاته رئاسة الجمهورية، إلى حد أن هناك ما يوحي بأن الرئاسة لم تعد راغبة في بقائه في منصب الأمين العام.

وتسجل “وقت الجزائر” عن مصادر في الحزب قولها “أنه من غير المستبعد تنحية ولد عباس من منصب الأمين العام، بمناسبة دورة اللجنة المركزية المقبلة، لو تأكد أن رئيس الجمهورية اتخذ قراره في هذا الشأن”. وليس ثمة سيناريو مطروح لعزل ولد عباس من منصب الأمين العام، بعيدا عن مناسبة اللجنة المركزية، ومن دون إيحاء يأتي إلى اللجنة من مصادر (موفدين) في رئاسة الجمهورية، مثلما كان الحال مع عمار سعداني في دورة المركزية ليــــوم 22 أكتوبـــــر الماضـــــي.

ولم تعد قيادة “الأفلان” راضية بولد عباس كأمين عام، وثمة من يحمله أزمة خطيرة ستقع بسبب انفراده بقرارات وتهمشيه المكتب السياسي. بينما يُنسب لرئاسة الجمهورية عدم تقبلها توجهات الأمين العام في تغليب عناصر معروف عنها معارضتها لرئيس الجمهورية، على حساب عناصر أخرى تسانده، خلال انتخابات 2017. وإذ يفترض أن هذا هو السبب الرئيسي في إمكانية اتخاذ الرئاسة قرارا يقضي بتنحية ولد عباس من منصب الأمين العام، فإن الإشكال المطروح هو ما إن سيتسنى اتخاذ هذا القرار (وعقد اللجنة المركزية التزاما به) خلال ما تبقى من فترة وجيزة تسبق موعد الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، أم أن الأمر سيكون مؤجلا لما بعد هذه الانتخابات.



عبد العالي خدروش