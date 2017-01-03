“أنا كاتب ينتمي إلى العائلة الموريسكية”

قائلا إنه يبذل جهدا معتبرا في كل رواية، واسيني الأعرج:

أعلن الروائي واسيني الأعرج أنه يبذل جهودا كبيرة من خلال رواياته وأعماله حتى “نستطيع أن نجد أنفسنا داخل هذه الدائرة عن طريقي، وعن طريق الآخرين لخلق مناخ ثقافي صحي يسمح للجيل الجديد بأن ينخرط في هذا المشروع”، مشيرًا إلى أن معظم الروايات التي كتبها نالت جوائز مهمة لما تضمنته من قصص وأحداث ونمط وأسلوب راقٍ.

وقال في حديث مطول مع “مصر اليوم” بدأه بشكر الموقع: إن هذه الدعوة تجعلني أكثر سعادة في المساهمة في العملية التنويرية على الأقل من الناحية الثقافية والأدبية، كما أن في كل عمل روائي لي وقبل الشروع به ورسم معالمه، تكون الفكرة الأساسية هي المنطلق للكتابة.

ولفت إلى أنه تتفادى التكرار وكتابة أي شيء يشبه ما كتبه سابقا، لأن “هناك التزاما واحتراما للقارئ، الآن القارئ الذي يتابعك له شروط خاصة مثلا، فالقارئ اليوم هو يحبك وغدا لا إن اكتشف أن هناك تكرارًا وأن الأعمال متشابهة حتى لا يكون هناك إحساس من القارئ أنك تمارس عليه الغباء، ثم عدم نسج راوية تشبه الراوية السابقة حتى لا أقع في الرتابة”.

وسأل: “كيف أعبر عن رواية مثل روايتي “البيت الأندلسي” أنا راجعت الميراث العربي الأندلسي على أساس أنني من هذه السلالة الأندلسية ليس مسألة فخر، ولكن هذا جزء من التاريخ العربي الإسلامي، فكيف أن استوعب هؤلاء الناس بحوالي من مليون إلى 3 مليون في سنة 1492 ثم الترحيل الثاني سنة 1609 كيف وضع على السواحل ورمي بينهم وإنشاء هذه المنطقة وأشاع بها ثقافة على مدار أكثر من 8 قرون.

وأضاف: “أنا من العائلة المورسكية كيف أكون أنا ولكن في نفس الوقت كيف نحن وكيف أيضا أعبر عن الانشغالات الإنسانية في عملية الترحيل وعملية الهوية وعملية الصراعات وعملية عدم تقبل الآخر التي نعاني منها اليوم ولهذا أقول دائما إن الإرهاب للأسف هو مشكل موضوعي وحقيقي وهو نفسه قبل قرون كانت محكمة التفتيش المقدس وتقتل العلماء فقط لأنهم يفكرون بهذه الطريقة أو تلك. فإن البشرية مجبرة أن تتحاور وأنا أتحاور مع البشرية من منطلق رواية “أصابع لوليتا” لا يكون أمرًا آخر ويصير الإرهاب بمعناه المعاصر يعني هو توقع العربي داخل هذا العام بما يسمى العالم الغربي، والرواية كلها تدور في فرنسا وتحدث في باريس قبل الإقــــدام على جريمة بالـــكلور والجرائم الأخرى، وهذا ليس وحـــيّا من هذا التأمل أي عندما تخرج من الدائرة العـــربية وتذهب إلى الدائرة الإنسانية لأن هذا يمنحك فرصة أن تتأمل العالم الرواية في أفق أوسع ليس أفقا ضيقا.

وأضاف: “هذا يعني القارئ أيضا لهذا أقول: إن “هذه المسائل ليس مسألة شخصية بل هي مسألة عربية بقدر ما هي تخرج من العمق العربي والانشغالات لتذهب بعيدا”. في الرواية الأخرى “العربي” أيضا هناك مشاكل إنسانية وما هو مآل العــرب في ظل الثورات الـــشديدة القصوى لكن في ظل مصالح الدول التي يهمها أكثر أن تبقى الدول العربية متخلفة وألا تتقدم خطوة واحدة ونحن كذلك مسؤولون عما يحدث لنا هذا ما يقوله البطل في الرواية. إذا هذه الأسئلة الإنسانية وهذه الأسئلة العلمية أيضا التي تبرز الموضوعات التي تحاور بها مع القارئ الذي ينتظر مني أن آتي في كل لحظة بالجديد”.

في رواية الأخرى العربي أيضا هناك مشـــاكل إنسانية ومـــا هو مآل العرب في ظل الثورات الـــشديدة القصوى لكن في ظل مصالح الدول التي يهــمها أكثر أن تبقى الدول العـــربية متخلفة وأن لا تتقدم خطوة واحدة ونحن كذلك مسؤولين عن ما يحدث لنا هذا ما يقوله البطل في الرواية.



ق.ث