آخر تحديث : يناير 28th, 2017 6:53 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

أم “تهرّب“ ابنتها إلى فرنسا لمنع طليقها من رؤيتها

يناير 28, 2017 مجتمع 0

أم “تهرّب“ ابنتها إلى فرنسا لمنع طليقها من رؤيتها

الأب لم يلتق بابنته منذ 3 سنوات

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد قضية مغتربة متهمة بجنحة عدم تسليم طفل، زوجها السابق لم ير ابنته منذ 3 سنوات لمكوثها مع والدتها بفرنسا دون موافقته، سلطت في حقها المحكمة عقوبة 3 أشهر موقوفة النفاذ و20 ألف دينار غرامة مالية.
قضية الحال تحرّكت بعد قيام والد الطفلة بالتقدم سابقا بأربع شكاوى ضد زوجته السابقة يتهمها بإخفاء ابنته عنه حيث لم يتمكن الأب من اللقاء بابنته منذ ثلاث سنوات، هي الآن تبلغ من العمر حوالي 13 سنة تعيش مع والدتها بفرنسا دون موافقته، معتبرا أنها حرمته من رؤيتها لأكثر من 3 سنوات.
من جهتها وخلال المحاكمة صرحت المتهمة أنها مغتربة مقيمة بفرنسا متزوجة ولديها ابنتان من زوجها الحالي، لم تبعد ابنتها أبدا عن والدها عنوة إنما هو من طلب منها أن تبقى معها في فرنسا على اعتبار أنها كانت تقيم معه في البداية، وأضافت أنه طلب منها ذلك لأنه غير متزوج ولا تستطيع والدته الكبيرة في السن الاعتناء بها، هذا الأمر أفرح المتهمة كثيرا وقامت بتسفيرها معها إلى فرنسا لتعيش مع عائلتها.
كما قال دفاع المتهمة إنه تفاجأ بوجود عديد الشكاوى التي تتهم فيها موكلته بعدم تسليمها الطفلة لوالدها أيام العطل والمناسبات رغم أنه على علم بوجودها مع والدتها بموافقة منه، وأمام هذه الوقائع التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة في حقها عقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذة و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية، قبل أن يتم النطق في حقها بعقوبة 3 أشهر موقوفة النفاذ و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
ف. ب

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 27, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 25, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 24, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 23, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 21, 2017

همسات

المستشفيات تختنق بضحايا الجليد!

المستشفيات تختنق بضحايا الجليد!

يناير 27, 2017 0

تشهد مصالح الاستعجالات بمستشفيات سطيف، هذه الأيام، ضغطا رهيبا، بسبب التوافد الكبير لضحايا الجليد في مختلف...
اقرأ المزيد
التيار لا يمر بين الأمناء والرؤساء!

التيار لا يمر بين الأمناء...

يناير 27, 2017 0

زوخ والخبـــــــز

زوخ والخبـــــــز

يناير 27, 2017 0

عزلـــة هاتفيـــة خانقــــــة!

عزلـــة هاتفيـــة...

يناير 27, 2017 0

مناصرة فـي مسقط رأسه

مناصرة فـي مسقط رأسه

يناير 27, 2017 0

طريـــق بطـــئ!

طريـــق بطـــئ!

يناير 25, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  