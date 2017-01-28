أم “تهرّب“ ابنتها إلى فرنسا لمنع طليقها من رؤيتها

الأب لم يلتق بابنته منذ 3 سنوات

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد قضية مغتربة متهمة بجنحة عدم تسليم طفل، زوجها السابق لم ير ابنته منذ 3 سنوات لمكوثها مع والدتها بفرنسا دون موافقته، سلطت في حقها المحكمة عقوبة 3 أشهر موقوفة النفاذ و20 ألف دينار غرامة مالية.

قضية الحال تحرّكت بعد قيام والد الطفلة بالتقدم سابقا بأربع شكاوى ضد زوجته السابقة يتهمها بإخفاء ابنته عنه حيث لم يتمكن الأب من اللقاء بابنته منذ ثلاث سنوات، هي الآن تبلغ من العمر حوالي 13 سنة تعيش مع والدتها بفرنسا دون موافقته، معتبرا أنها حرمته من رؤيتها لأكثر من 3 سنوات.

من جهتها وخلال المحاكمة صرحت المتهمة أنها مغتربة مقيمة بفرنسا متزوجة ولديها ابنتان من زوجها الحالي، لم تبعد ابنتها أبدا عن والدها عنوة إنما هو من طلب منها أن تبقى معها في فرنسا على اعتبار أنها كانت تقيم معه في البداية، وأضافت أنه طلب منها ذلك لأنه غير متزوج ولا تستطيع والدته الكبيرة في السن الاعتناء بها، هذا الأمر أفرح المتهمة كثيرا وقامت بتسفيرها معها إلى فرنسا لتعيش مع عائلتها.

كما قال دفاع المتهمة إنه تفاجأ بوجود عديد الشكاوى التي تتهم فيها موكلته بعدم تسليمها الطفلة لوالدها أيام العطل والمناسبات رغم أنه على علم بوجودها مع والدتها بموافقة منه، وأمام هذه الوقائع التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة في حقها عقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذة و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية، قبل أن يتم النطق في حقها بعقوبة 3 أشهر موقوفة النفاذ و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية.

ف. ب