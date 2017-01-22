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“أميار” المنطقة الشمالية بسطيف “تحت قصف” الرسائل المجهولة

يناير 22, 2017 أخبار محلية 0

“أميار” المنطقة الشمالية بسطيف “تحت قصف” الرسائل المجهولة

تتهمهم بسوء التسيير والتلاعب بأملاك الدولة

تعرض عدد من رؤساء بلديات المنطقة الشمالية لولاية سطيف، لانتقادات لاذعة عبر رسائل مجهولة المصدر، التي اتهمت هؤلاء بسوء التسيير والتلاعب بأملاك الدولة ومشاعر المواطنين.

كشفت هذه الرسائل عن فضائح بالجملة باتت تلاحق “أميار” المنطقة الذين عاثوا فسادا في هذه العهدة لم يسبق لها مثيل، بحسب ذات الرسائل، وكذا غيابهم التام عن البلديات التي بات البعض منها يسير عن بعد، وحطم منتخبون بغيابهم أرقاما قياسية.
ولعل الأمر المحير هو ما كشفت بخصوصه هذه الرسائل عن وجود بلديات كانت في الريادة تنمويا خلال العهدات الماضية، وعرفت سقوطا مدويا خلال هذه العهدة، حيث كشفت إحدى الرسائل بأن بلدية تالة ايفاسن التابعة لدائرة ماوكلان، قد حطمت أرقاما قياسية، حيث تعد الوحيدة تقريبا وطنيا لم توزع فيها ولا حصة سكنية طيلة 5 سنوات كاملة، كما أنها الوحيدة التي لم تسجل ولا مشروع قطاعي، بل وتسبب المنتخبون بتهاونهم في ضياع مشروع عيادة متـــعددة الخدمات الذي طاله التجميد، علما بأنه كان مســـجلا في العهدة الماضية، وتسبب عدم الإسراع في تطبيق الإجراءات اللازمة من اختيار الأرضية المناسبة وكذا التماطل في الإجراءات التقنية في جعل المشروع مجرد سحابة عابرة، ذات الأمر بالنسبة لبلدية ماوكلان التي أضحت هي الأخرى تتذيل الترتيب العام للبلديات على المستوى الوطني، كما قذفت هذه الرسائل أيضا كل من بلديات آيث نوال أومزادة، أيت تيزي وبوسلام، حيث يتواجد السكان بهذه المناطق وسط ظروف حياة جد صعبة.
الرسائل المذكورة كشفت أيضا عن ترسانة من التلاعبات والفضائح وخصوصا فيما يتعلق بالعقار بمنح رخص بناء لأناس لتشــييد بنايات على أراض فلاحية كمـــزرعة “دراوات” المعـــروفة وطنيا، وكذا التلاعبات الخطيرة التي تحدث في المصالح التقنية لهذه البلديات بتواطؤ هؤلاء المنتخبين، إلى جانب الفوضى التي عمت وجه العمران ببعض المدن بسبب السماح لمقربي الأميار بتشييد وتوسعة بناياتهم على حساب ساحات تابعة لأملاك الدولة، وقد أرجعت هذه الرسائل سبب انتشار هذه المهازل إلى غياب الرقابة، كون أن هذه البلديات تقع في أمــــاكن معزولة بعيدة عن أعين المسؤولين.

سليم. خ

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