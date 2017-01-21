أمطار مصحوبة ببرد بـ 10 ولايـــــات

ستبلغ أو تتجاوز 60 مم محليا

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أمس، أن أمطارا غزيـــــرة تكــــــون أحيانا مصحوبـــة برعود وبرد مرتقبة على ولايات غرب ووسط-غرب البلاد إلى غاية الليلة.

وقال الديوان في نشرية خاصة له، أمس، أن أمطارا غزيرة مصحوبة أحيانا برعود وبرد، مرتقبة على كل من ولايات عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، الشلف، غليزان، غرب عين الدفلى وشمال تيارت وتيسمسيلت، وأضافت النشرية أن الأمطار المرتقبة ستبلغ أو تتجاوز 60 مم محليا.

وقد تسببت الاضطرابات الجوية في قطع العديد من الطرق عبر الوطن، حيث أفادت مصالح الحماية المدنية إن 16 طريقا وطنيا وعديد الطرق الولائية، مازال مقطوعا أو يصعب السير عليه بسبب تراكم الثلوج، جراء الاضطرابات الجوية.

وذكرت مصالح الحماية المدنية أن الطرق المعنية تقع في ولايات سطيف، بجاية، البويرة، تيزي وزو، جيجل، البيض، النعامة وسيدي بلعباس، وفي هذا الصدد، دعا المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، نسيم برناوي، إلى ضرورة توخي الحذر واليقظة وعدم الانتقال إلا للضرورة القصوى.

من جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة أربعة أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة في دائرة سور الغزلان، بسبب تسرب غاز ثاني أوكسيد الكاربون.



ز.د