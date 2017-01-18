أمريكا تنفــذ ضربـات جـوية قـرب البـاب السـورية

آخر تحديث : يناير 18th, 2017 9:24 مساءً
يناير 18, 2017 Wakteldjazair دولي 0
بعد انتقادات من تركيا
قال الجيش الأمريكي أول أمس، إنه نفذ ضربات جوية في سوريا ضد أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية محل اهتمام من جانب كل من واشنطن وأنقرة قرب بلدة الباب، وذلك عقب انتقادات من تركيا لعدم كفاية الدعم الأمريكي لعملية برية تشنها.
أحصى الكولونيل بالقوات الجوية الأمريكية جون دوريان، المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم أربع ضربات في الأيام الأخيرة ضد أهداف للدولة الإسلامية، قال إنها محل اهتمام مشترك من البلدين.
وقال دوريـــــــان المقيم في بغداد “لاحظنا فرصة كـــــان من مصلحتنا المشتركة فيها تدمير تلك الأهداف.
“وتابع قوله، إنها شملت ناقلة جنود مدرعة ووحدات تكتيكية تابعة للتنظيم.
وقال للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) “هذا أمر نتوقع الاستمرار في العمل فيه. نحن نضرب أهداف (الدولة الإسلامية) في أي مكان يمكن رصدها فيه بسوريا أو العراق.”
وأضاف أنه تم تحديد الأهداف بالتعاون بين الولايات المتحدة وتركيا. لكن حجم الدعم الأمريكي للعمليات التركية على الأرض حول بلدة الباب لا يزال غير واضح.وغضبت تركيا من سياسة الولايات المتحدة في سوريا لاسيما دعمها لمقاتلي فصائل مسلحة كردية تعتبرهم أنقرة امتدادا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل داخل تركيا وتصنفه واشنطن وأنقرة كمنظمة إرهابية.
كما اتهمت تركيا واشنطن بالتقاعس، عن تقديم ما يكفي من الدعم لحملتها لطرد الدولة الإسلامية من الباب، برغم أن أنقرة تسمح للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة باستخدام قاعدة جوية لشن عمليات في سوريا.
وكالات
يناير 18, 2017 0دافع المعلق الجزائري في قناة، “بي. إن. سبورت” القطرية، حفيظ دراجي، عن اللاعب الدولي السابق لمنتخب مصر، محمد...
يناير 18, 2017 0
يناير 18, 2017 0
يناير 17, 2017 0
يناير 17, 2017 0
يناير 17, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 18, 2017 0التفاصيل المثيرة جدّاً التي...
يناير 16, 2017 0يوجه حضور سبعين دولة ومنظمة...
يناير 15, 2017 0رغم النجاحات الأمنية والسياسية...
يناير 13, 2017 0حين فرغ الرئيس الأمريكي باراك...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...