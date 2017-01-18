آخر تحديث : يناير 18th, 2017 9:24 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

أمريكا تنفــذ ضربـات جـوية قـرب البـاب السـورية

يناير 18, 2017 دولي 0

أمريكا تنفــذ ضربـات جـوية قـرب البـاب السـورية

بعد انتقادات من تركيا

قال الجيش الأمريكي أول أمس، إنه نفذ ضربات جوية في سوريا ضد أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية محل اهتمام من جانب كل من واشنطن وأنقرة قرب بلدة الباب، وذلك عقب انتقادات من تركيا لعدم كفاية الدعم الأمريكي لعملية برية تشنها.

أحصى الكولونيل بالقوات الجوية الأمريكية جون دوريان، المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم أربع ضربات في الأيام الأخيرة ضد أهداف للدولة الإسلامية، قال إنها محل اهتمام مشترك من البلدين.
وقال دوريـــــــان المقيم في بغداد “لاحظنا فرصة كـــــان من مصلحتنا المشتركة فيها تدمير تلك الأهداف.
“وتابع قوله، إنها شملت ناقلة جنود مدرعة ووحدات تكتيكية تابعة للتنظيم.
وقال للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) “هذا أمر نتوقع الاستمرار في العمل فيه. نحن نضرب أهداف (الدولة الإسلامية) في أي مكان يمكن رصدها فيه بسوريا أو العراق.”
وأضاف أنه تم تحديد الأهداف بالتعاون بين الولايات المتحدة وتركيا. لكن حجم الدعم الأمريكي للعمليات التركية على الأرض حول بلدة الباب لا يزال غير واضح.وغضبت تركيا من سياسة الولايات المتحدة في سوريا لاسيما دعمها لمقاتلي فصائل مسلحة كردية تعتبرهم أنقرة امتدادا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل داخل تركيا وتصنفه واشنطن وأنقرة كمنظمة إرهابية.
كما اتهمت تركيا واشنطن بالتقاعس، عن تقديم ما يكفي من الدعم لحملتها لطرد الدولة الإسلامية من الباب، برغم أن أنقرة تسمح للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة باستخدام قاعدة جوية لشن عمليات في سوريا.

وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017

همسات

دراجي يدافع على أبو تريكة

دراجي يدافع على أبو تريكة

يناير 18, 2017 0

دافع المعلق الجزائري في قناة، “بي. إن. سبورت” القطرية، حفيظ دراجي، عن اللاعب الدولي السابق لمنتخب مصر، محمد...
اقرأ المزيد
“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

“الأفلان” يطلق قناته...

يناير 18, 2017 0

مهــدي مصطفــــى يعتزل كرة القدم

مهــدي مصطفــــى يعتزل كرة...

يناير 18, 2017 0

الجزائر الثانية إفريقيا في استخدام “الفايسـبوك”

الجزائر الثانية إفريقيا في...

يناير 17, 2017 0

تونس تكرمهم والجزائر تتجاهلهم

تونس تكرمهم والجزائر...

يناير 17, 2017 0

إطلاق ســــراح حــسن بـــوراس

إطلاق ســــراح حــسن...

يناير 17, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  