آخر تحديث : يناير 13th, 2017 6:51 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

أمريكا تستعد لرفع بعض العقوبات المـــــــالية عن الســــــودان

يناير 13, 2017 دولي 0

أمريكا تستعد لرفع بعض العقوبات المـــــــالية عن الســــــودان

❊قال مسؤول أمريكي كبير أول أمس، إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان، لجهوده التي بذلها في الآونة الأخيرة في المساعدة في مكافحة الإرهاب.
وأضاف المسؤول لرويترز قبل الإعلان المتوقع من البيت الأبيض “التخفيف المحدود للعقوبات ،هو اعتراف بالتقدم الذي أحرزته حكومة السودان.” ولم يتضح على الفور العقوبات التي سيتم رفعها.وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.
وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم. وفي 20 سبتمبر رحبت وزارة الخارجية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، في بيان آنذاك، اتخذ السودان خطوات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية و”جماعات إرهابية أخرى وسعى لمنع تحركها في السودان وداخله.”
وانضم السودان العام الماضي إلى تحالف بقيادة السعودية لقتال المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال المسؤول الأمريكي، إن رفع العقوبات ليس له تأثير على تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم جرائم حرب وإبادة تتعلق بمنطقة دارفور التي عانت من الصراعات. وينفي البشير هذه الاتهامات.
وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017

همسات

تبــــون غاضــــب!

تبــــون غاضــــب!

يناير 13, 2017 0

فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من...
اقرأ المزيد
بوتفليقة مرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

بوتفليقة مرشح لرئاسة...

يناير 13, 2017 0

مسابقـــة لأنظــــف حــــي فــــي “ثيــــزة”

مسابقـــة لأنظــــف...

يناير 13, 2017 0

ولد خليفة يدافع عــــن الوزراء

ولد خليفة يدافع عــــن...

يناير 13, 2017 0

“الماجيك” فخور بمرافقة “الخضر”

“الماجيك” فخور بمرافقة...

يناير 13, 2017 0

“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

“ترامواي” بحسب الأحوال...

يناير 11, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  