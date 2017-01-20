أمريكا تجدد امتنانهـا للجـــزائــــر

سفارة امريكا تنظم حفلا على شرف المفاوضين

جددت، أمس، الولايات المتحدة الأمريكية „امتنانها للجزائر على جهودها، التي أفضت إلى تحرير الدبلوماسيين الأمريكيين الـ 52 الذين تم احتجازهم كرهائن في إيران، حيث نظمت السفارة الأمريكية بالجزائر حفلا بمناسبة الذكرى الـ 36 لاتفاقات الجزائر، التي سمحت بتحرير الدبلوماسيين الأمريكيين، الذين تم احتجازهم كرهائن في إيران لتجديد „امتنان الحكومة والشــعـــب الأمريكيين للجزائر“.



في ذكرى تحرير الرهائن الأمريكيين بإيران

أشار البيان، الذي تسلمت „وقت الجزائر“ نسخة منه، أن „الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها الخالص للجزائر على جهودها، التي افضت إلى تحرير الدبلوماســـيين الأمريكيين الـ 52 الذين تم احتجازهم كرهائن في ايران“، مضيفا أن „السفيرة الأمريكية بالجزائر „يوان أ. بولاشيك“ تنظم حفلا على شرف الدبلوماسيين الجزائريين الذين ساهموا في التفاوض حول هذا الاتفاق“.

وأفاد ذات المصدر انه „في الرابع من نوفمبر من 1979 اقتحم متظاهرون السفارة الأمريكية في طهران، ونجم عن ذلك أزمة الرهائن في طهران.

وفي 1980-1981 تدخلت الجزائر كوسيط في الأزمة، أين قام كاتب الدولة الأمريكي المساعد، وارن كريستوفر، آنذاك، برحلة مكوكية بــــين الجزائر وواشنطــــن، وتوصل إلى اتفاق تم بموجبه تحرير الرهائن مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران“.

وأشار المصـــــدر أن „التوقيـــــع على اتفاق الجـــــزائر في 19 جانفي 1981 مــــــن كريستوفر ووزير الشـــؤون الخارجية الأسبق، محمد الصديق بن يحيى، سمح بتحرير الرهائن ووصولهم إلى الجزائر في 20 جانفي 1981“.



لخضر داسة

