آخر تحديث : يناير 20th, 2017 7:08 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

أمريكا تجدد امتنانهـا للجـــزائــــر

يناير 20, 2017 الأخيرة 0

أمريكا تجدد امتنانهـا للجـــزائــــر

سفارة امريكا تنظم حفلا على شرف المفاوضين

جددت، أمس، الولايات المتحدة الأمريكية „امتنانها للجزائر على جهودها، التي أفضت إلى تحرير الدبلوماسيين الأمريكيين الـ 52 الذين تم احتجازهم كرهائن في إيران، حيث نظمت السفارة الأمريكية بالجزائر حفلا بمناسبة الذكرى الـ 36 لاتفاقات الجزائر، التي سمحت بتحرير الدبلوماسيين الأمريكيين، الذين تم احتجازهم كرهائن في إيران لتجديد „امتنان الحكومة والشــعـــب الأمريكيين للجزائر“.

في ذكرى تحرير الرهائن الأمريكيين بإيران
أشار البيان، الذي تسلمت „وقت الجزائر“ نسخة منه، أن „الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها الخالص للجزائر على جهودها، التي افضت إلى تحرير الدبلوماســـيين الأمريكيين الـ 52 الذين تم احتجازهم كرهائن في ايران“، مضيفا أن „السفيرة الأمريكية بالجزائر „يوان أ. بولاشيك“ تنظم حفلا على شرف الدبلوماسيين الجزائريين الذين ساهموا في التفاوض حول هذا الاتفاق“.
وأفاد ذات المصدر انه „في الرابع من نوفمبر من 1979 اقتحم متظاهرون السفارة الأمريكية في طهران، ونجم عن ذلك أزمة الرهائن في طهران.
وفي 1980-1981 تدخلت الجزائر كوسيط في الأزمة، أين قام كاتب الدولة الأمريكي المساعد، وارن كريستوفر، آنذاك، برحلة مكوكية بــــين الجزائر وواشنطــــن، وتوصل إلى اتفاق تم بموجبه تحرير الرهائن مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران“.
وأشار المصـــــدر أن „التوقيـــــع على اتفاق الجـــــزائر في 19 جانفي 1981 مــــــن كريستوفر ووزير الشـــؤون الخارجية الأسبق، محمد الصديق بن يحيى، سمح بتحرير الرهائن ووصولهم إلى الجزائر في 20 جانفي 1981“.


لخضر داسة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017

همسات

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

يناير 20, 2017 0

وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف...
اقرأ المزيد
الثلـــوج تنظــــف الشـــــوارع

الثلـــوج تنظــــف...

يناير 20, 2017 0

“التدفئة” غائبة بمدارس العاصمة

“التدفئة” غائبة بمدارس...

يناير 20, 2017 0

وزارة التجارة تسلم مهامها إلى المواطن

وزارة التجارة تسلم مهامها...

يناير 20, 2017 0

دراجي يدافع على أبو تريكة

دراجي يدافع على أبو تريكة

يناير 18, 2017 0

“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

“الأفلان” يطلق قناته...

يناير 18, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  