“أل جي” تعــرض أجــهــزة التلفـــاز بـــأبعاد جديــدة

معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017

خطفت شركة «إل جي إلكترونيكس» الأضواء في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 بكشفها عن تشكيلتها الجديدة عالية المستوى من أجهزة التلفاز: (LG SIGNATURE OLED TV W) التي تتربع على قمة منتجاتها من أجهزة التلفاز المسطحة التي تعرضها هذا العام في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017.

وتضمنت التشكيلة الجديدة من أجهزة تلفاز «إل جي» عشرة طرازات مختلفة، التي تمتاز بقدرتها على عرض الصورة بنظام «دولبي فيجن،» وإصدار الصوت بمواصفات «دولبي أتومس.» وأبرزها الجهاز الفائز بجائزة «أفضل ابتكار» من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017، من مقاس 77 بوصة، والذي يمتاز بتصميمه المشابه لإطار صورة معلق على جدار.

كما تضمنت تشكيلة «إل جي» للعام 2017 من أجهزة التلفاز «أو إل إي دي تي في» (تلفازات الثنائي العضوي الباعث للضوء) وهي تمتاز بمستوى لا يضاهى من القدرة على إظهار صور أكثر واقعية من أي مجموعة تلفازات أخرى، من خلال إنتاجها اللون الأسود التام وتباين الصورة الكبير والتدرج اللوني الواسع.

وتعتمد «إل جي» على هذه القاعدة من الامتياز لتقدم في مجموعتها من أجهزة التلفاز «أو إل إي دي تي في» الجديدة عددًا من المزايا الجديدة المتقدمة المصممة لتحويل جهاز التلفاز إلى مركز شامل للترفيه، ويضاف إلى ذلك أن تصميم السلسلتين B7 وC7 منها نحيف جدًا إلى درجة مذهلة، وتعتمد السلسلتان E7، وG7، على تصميم «الصورة على الزجاج،» وتتبنى السلسلة الأحدث W7 تصميم «الصورة على الجدار» الفريد بين أجهزة التلفاز المسطحة.