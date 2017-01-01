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أكــابـر الجزائــر يتعثــرون في المواجهــة الأولـى

يناير 01, 2017 رياضة 0

أكــابـر الجزائــر يتعثــرون في المواجهــة الأولـى

البطولة العربية للأمم لكرة السلة

انهزم المنتخب الوطني لكرة السلة ذكور أكابر، أمس الأول أمام نظيره الإماراتي في إطار الجولة الأولى من عمر المنافسة العربية التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة إلى السابع من جانفي الحالي، وذلك بنتيجة 79 – 74.

يشارك المنتخب الوطني في هذه المنافسة تحت إشراف المدرب الجديد احمد لوباشرية، الذي استدعى بالمناسبة باقة من اللاعبين الشبان لتجريب قدراتهم.
وأفرزت باقي مواجهات الجولة، عن فوز مصر على البحرين بنتيجة 74 – 68، وفوز المغرب على السعودية بنتيجة 70 – 64.
 وأوضحت الاتحادية أن”الهدف الرئيسي هو إيجاد اللاعبين اللازمين لتدعيم الفريق الوطني خلال دورتي المنطقة الأولى (الجزائر- تونس-المغرب- ليبيا)، المؤهلتين إلى البطولة الإفريقية للأمم 2017 بالكونغو”.
واستغنت التشكيلة عن عناصر المجمع البترولي الذين شاركوا في ثلاث منافسات خلال شهرين وذلك لمنحهم قسطا من الراحة تحسبا للتصفيات المؤهلة إلى أفروباسكات-2017، ومن ثم اكتشاف لاعبين جدد لتدعيم الفريق الوطني.
وخاض المنتخب الجزائري لكرة السلة تربصا تحضيريا بصربيا من 17 إلى 27 ديسمبر استعدادا للبطولة العربية للأمم حيث أجرى خلاله ثلاثة لقاءات ودية، وضبط الناخب الوطني, أحمد لوباشرية قائمة تضم 16 لاعبا من البطولة الجزائرية، للمشاركة في الموعد العربي ويتعلق الأمر بكل من أسامة عقون – مهدي برميلة – محمد مسعد علي من شباب الدار البيضاء ورابح زيتون –  أنيس فدالة – نبيل قدوج من نادي اسطاوالي وبراهيم معزيز – رمزي مراحي – مروان بوركايب من وداد بوفاريك وزكريا قزوط – عمر بليش – محمد زاكي قرماط من نصر حسين داي وخالد وهاب من ربيع العلمة ويونس بلميلود من اتحاد البليدة ورؤوف فايدية – محمد سامي بقباقي من اتحاد سطيف.
يذكر أن 6 منتخبات تشارك في البطولة وهي: “المغرب، الجزائر، الإمارات، البحرين، السعودية”، بجوار مصر البلد المنظم للبطولة العربية بعد اعتذار منتخبى ليبيا والسودان.

نادية.غ

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