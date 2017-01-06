“أطراف مجهولة حاولت زعزعة استقـرار البلاد”

آخر تحديث : يناير 6th, 2017 8:44 مساءً
يناير 06, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
سلال يصف الأحداث بأنها “درس إيجابـــي” لحكومتـــه:
شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، اثر الاحتجاجات، التي شهدتها بعض مناطق البلاد على ضرورة الحفاظ على مكسب استقرار البلاد، الذي تسعى لزعرعته أطراف مجهولة مكلفة بمهمة.
اعتبر الوزير الأول، خلال إشرافه على حفل توزيع حقوق المؤلفين لسنة 2015 بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة أمس الأول، أن “فئات قليلة كانت خلف الأحداث الأخيرة، التي عاشتها بعض المناطق، وبالأخص ولاية بجاية، محاولة زعزعة استقرار البلاد”، حيث تحدث سلال للمرة الأولى منذ الاحتجاجات، معتبرا أن “الجزائر مستقرة ومحاولة زعزعتها لن تنجح” وأنه “لا علاقة لها بالربيع العربي”، مشددا أن الدولة “ستتصدى لمن يحاول العبث باستقرار الجزائريين”.
ووصف سلال الأحداث بأنها “درس إيجابي” يدفع حكومته للعمل، كما أشاد بموقف الشباب والعائلات الجزائرية، وبردود فعل المنظمات والأحزاب السياسية بكل أطيافها، التي أظهرت “نضجا سياسيا في تعاملها مع الأحداث” على حد تعبيره، كما شكر الشباب الذين يتعاملون مع شبكات التواصل الاجتماعي و”٫الذين قدموا درسا قويا” وفق تعبيره. وبخصوص الوضع الاقتصادي، أكد الوزير الأول أن البلاد “تعيش وضعا دقيقا في الجانب الاقتصادي” لكن “هناك تحكم في الوضع”، مذكرا ب”٫تعهدات والتزامات رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية بتلبية كل حاجيات المواطنين”، كما طمأن أنه لن يكون هناك “تراجع تماما بالنسبة للجانب الاجتماعي”، وأنه ليس أمام حكومته خيار غير “مواصلة تحسين الأوضاع”، مؤكدا أن الحكومة برمجت الانطلاق في انجاز 120 ألف سكن ضمن برنامج عدل خلال سنة 2017.
وسجلت يوم الاثنين الماضي، في بعض مناطق الوطن احتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات تخللتها بعض الانزلاقات وأعمال شغب، وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، قد تحدث ثاني في أيام الاحتجاج عن وجود “أطراف كثيرة داخل وخارج البلاد تريد ضرب استقرار البلاد وتعمل على تأجيج النعرات لزرع الشك في نفوس الجزائريين”.
نورالحياة.ك
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