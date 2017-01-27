أشغال الجناح الإداري الجديد لبلدية بوزقان بتيزي وزو تنطلق في الميدان

بعد سنتين من التأخر

تعرف أشغال إنجاز الجناح الإداري التابع لبلدية بوزقان بتيزي وزو تقدما ملحوظا في الميدان بعد أن سجلت عملية الانطلاق تأخرا قدر بما لا يقل عن سنتين بسبب العديد من العراقيل والإجراءات الإدارية. وحسب ما كشف عنه رئيس بلدية بوزقان، مراد بساحة، فإن أرضية إنجاز المشروع قد تم تحديده بمحاذاة المقر القديم لبلديتهم التي تحتاج إلى التوسعة وتوفير الشروط الضرورية لموظفيها لإنجاز مهامهم في أحسن الظروف الممكنة. كما أضاف ذات المسؤول فإن الأشغال قد انطلقت مع نهاية السنة المنصرمة بأمل استلام المشروع في الآجال القانونية المحددة لذلك كونهم بحاجة ماسة إلى هذا المقر. وكما أضاف ذات المسؤول أن عملية دراسة المشروع قد أكدت أن هذا الأخير سوف يتم إنجازه بملغ لا يقل عن 8 ملايير سنتيم، إلا أن المبــلغ المتوفر عندهم في الوقت الحالي لا يتجاوز مليار سنتيم. وفي هذا الصدد، صرح محدثنا “لقد انطلقت الأشغال بناء على المبلغ المالي المتوفر لدينا المقدرة بمليار سنتيم والذي يسمح لنا بإنجاز شطر من الأشغال على نستكمل الأشغال الأخرى بعد الحصول على بقية الغلاف المالي. وما تجـــدر الإشارة إليه، فإن سوء الأحـــوال الجوية التي عاشـــتها خلال الأيــام الأخيرة ولاية تيزي وزو على غرار باقي الولايات الأخرى من الوطن، قد تسببت في حدوث انزلاق للتربة بمحاذاة المشروع ما هدد عمودا كهربائيا بالسقوط، ما استدعى إخطار الجهات المعنية بالأمر بضرورة التدخل الســريع والعمل على إيجاد حل للوضع قبل حدوث ما لا يحمد عقباه. من جهتهم القائمون على البلدية يأملون انتهاء أشغال هذا المشروع في أقرب الآجال الممكنة لجمع شمل مصالح البلدية.

صبرينة. ا