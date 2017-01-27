آخر تحديث : يناير 27th, 2017 7:32 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

أشغال الجناح الإداري الجديد لبلدية بوزقان بتيزي وزو تنطلق في الميدان

يناير 27, 2017 أخبار محلية 0

بعد سنتين من التأخر

تعرف أشغال إنجاز الجناح الإداري التابع لبلدية بوزقان بتيزي وزو تقدما ملحوظا في الميدان بعد أن سجلت عملية الانطلاق تأخرا قدر بما لا يقل عن سنتين بسبب العديد من العراقيل والإجراءات الإدارية. وحسب ما كشف عنه رئيس بلدية بوزقان، مراد بساحة، فإن أرضية إنجاز المشروع قد تم تحديده بمحاذاة المقر القديم لبلديتهم التي تحتاج إلى التوسعة وتوفير الشروط الضرورية لموظفيها لإنجاز مهامهم في أحسن الظروف الممكنة. كما أضاف ذات المسؤول فإن الأشغال قد انطلقت مع نهاية السنة المنصرمة بأمل استلام المشروع في الآجال القانونية المحددة لذلك كونهم بحاجة ماسة إلى هذا المقر. وكما أضاف ذات المسؤول أن عملية دراسة المشروع قد أكدت أن هذا الأخير سوف يتم إنجازه بملغ لا يقل عن 8 ملايير سنتيم، إلا أن المبــلغ المتوفر عندهم في الوقت الحالي لا يتجاوز مليار سنتيم. وفي هذا الصدد، صرح محدثنا “لقد انطلقت الأشغال بناء على المبلغ المالي المتوفر لدينا المقدرة بمليار سنتيم والذي يسمح لنا بإنجاز شطر من الأشغال على نستكمل الأشغال الأخرى بعد الحصول على بقية الغلاف المالي. وما تجـــدر الإشارة إليه، فإن سوء الأحـــوال الجوية التي عاشـــتها خلال الأيــام الأخيرة ولاية تيزي وزو على غرار باقي الولايات الأخرى من الوطن، قد تسببت في حدوث انزلاق للتربة بمحاذاة المشروع ما هدد عمودا كهربائيا بالسقوط، ما استدعى إخطار الجهات المعنية بالأمر بضرورة التدخل الســريع والعمل على إيجاد حل للوضع قبل حدوث ما لا يحمد عقباه. من جهتهم القائمون على البلدية يأملون انتهاء أشغال هذا المشروع في أقرب الآجال الممكنة لجمع شمل مصالح البلدية.
صبرينة. ا

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 27, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 25, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 24, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 23, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 21, 2017

همسات

المستشفيات تختنق بضحايا الجليد!

المستشفيات تختنق بضحايا الجليد!

يناير 27, 2017 0

تشهد مصالح الاستعجالات بمستشفيات سطيف، هذه الأيام، ضغطا رهيبا، بسبب التوافد الكبير لضحايا الجليد في مختلف...
اقرأ المزيد
التيار لا يمر بين الأمناء والرؤساء!

التيار لا يمر بين الأمناء...

يناير 27, 2017 0

زوخ والخبـــــــز

زوخ والخبـــــــز

يناير 27, 2017 0

عزلـــة هاتفيـــة خانقــــــة!

عزلـــة هاتفيـــة...

يناير 27, 2017 0

مناصرة فـي مسقط رأسه

مناصرة فـي مسقط رأسه

يناير 27, 2017 0

طريـــق بطـــئ!

طريـــق بطـــئ!

يناير 25, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  