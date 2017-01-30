أشغال الجدار العازل بين الجزائر والمغرب ستتواصل

للحد من تدفق المخدرات

أكد المقدم عبد القادر بوخلدة، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، أن أشغال الجدار الواقي على الحدود بين الجزائر والمغرب ستتواصل، بهدف الحد من تدفق الكميات الكبيرة من المخدرات القادمة من التراب المغربي، عبر الحدود الغربية.

أوضح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان بشأن التفسيرات الأمنية لبقاء تدفق المخدرات من المغرب باتجاه الحدود الغربية لبلادنا، أن ذلك واضح من خلال الكمية الكبيرة للمحجوزات، التي تتم يوميا من طرف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود وباقي الهيئات الأخرى المختصة في مكافحة التهريب،، حيث عالجت مصالح الدرك الوطني 318 قضية تخص المخدرات خلال سنة 2016، مسجلة ارتفاعا يقدر بنسبة 73 بالمائة وتوقيف 388 متورطا من بينهم 7 نساء متورطات في تهريب المخدرات والمهلوسات، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 34.69 بالمائة، مع حجز كميات معتبرة من هذه السموم قدرت بنحو 363 قنطار و91 كلغ من الكيف المعالج، و3.400 كلغ من الكوكايين و126.513 قرص مهلوس، و110 غ مسحوق مهلوسات كما تم حجز 167 كلغ من المخدرات لفظتها أمواج البحر، فضلا عن قضايا أخرى تخص الجريمة المنظمة.



ربيع.م