أسعــار النفط تتراجـع مع ارتفــاع المخزونـــات الأمريكيـــة

آخر تحديث : يناير 25th, 2017 9:21 مساءً
يناير 25, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
تراجعت، أمس، أسعار النفط بعدما عززت زيــــــادة في المخزونات الأمريكية توقعات بأن زيـــــادة إنتـــــــاج النفط الصخري في العام الحالي ستحد من تأثير خفض الإنتـــــــاج من جــــــــانب منظــــــمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وغيرها من كبار المصدرين.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 55.04 دولارا للبرميل كمــــــا تراجع الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 52.78 دولارا للبرميل.
وأظهرت بيانات المخزونات الأسبوعية في معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين والديزل انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.
وتعلن إدارة معلومات الطاقة بالحكومة الأمريكية بياناتها ويترقب التجار، لمعرفة ما إذا كانت الأرقام الرسمية ستؤكد الأرقام المعلنة في القطاع.
وتلقت أسعار النفط دعما في الأسابيع الماضية بفضل خطط “أوبك”، وغيرها من المنتجين لخفض الإنتاج.
س.ب
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