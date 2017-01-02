أسعـار النفـط ستتـأرجح بـين 65 و70 دولارا للبرميـل

موازاة ودخول اتفاق “اوبك” بتخفيض الإنتاج حيز التنفيذ

استهل سوق النفط الخام عامه الجديد على خطوة تاريخية طال انتظارها، مع تطبيق أول اتفاق لخفض الإنتاج بين 22 دولة من “أوبك” والمنتجين المستقلين بحجم 1.8 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع المختصون أن يكون له انعكاسات إيجابية واسعة على استعادة التوازن السوقي بعد قرابة ثلاثة أعوام من تراجع الأسعار، بسبب اختلال العلاقة بين العرض والطلب، نتيجة تخمة المعروض وتفوقه على الطلب بنحو مليوني برميل يوميا.

يمثل اتفاق خفض الإنتاج، الذي بدأت أولى بشائره أول أمس تاريخيا بعد قرابة عام من المفاوضات والمباحثات المكثفة بين منتجي النفط في العالم، حيث تشارك 11 دولة من “أوبك” بخفض إنتاج بحجم 1.2 مليون برميل يوميا وهذه الدول هي: السعودية بـ 486 ألف برميل والعراق بـ 210 آلاف برميل، والإمارات بـ 139 ألف برميل والكويت بـ 131 ألف برميل، وفنزويلا بـ 95 ألف برميل وأنغولا بـ 87 ألف برميل، والجزائر بـ 50 ألف برميل، وقطر بـ 30 ألف برميل، وإيران بزيادة إنتاج بحجم 90 ألف برميل.

كما تشارك 11 دولة من خارج “أوبك” بخفض 558 ألف برميل يوميا وهي: روسيا بـ 300 ألف برميل يوميا والمكسيك بـ 100 ألف برميل يوميا، وسلطنة عمان بـ 45 ألف برميل يوميا، وأذربيجان بـ 35 ألف برميل يوميا وكازاخستان بـ 20 ألف برميل يوميا وماليزيا بـ 20 ألف برميل يوميا، وغينيا الاستوائية بـ 12 ألف برميل يوميا، والبحرين بعشرة ملايين برميل يوميا، وجنوب السودان بثمانية آلاف برميل يوميا، وسلطنة بروناي بأربعة آلاف برميل يوميا، والسودان بأربعة آلاف برميل يوميا.

وبمجرد دخول اتفاق الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المنتجة من خارجه على خفض الإنتاج رسميا حيز التنفيذ مع بداية سنة 2017، تدعمت أسعار النفط بعد أن وصل سعر برميل برنت عالميا 56.84 دولارا، حيث يعد اقتراب أسعار النفط من 57 دولارا للبرميل مكسبا كبيرا، بفضل تنفيذ القرار التاريخي الذي أصدرته منظمة أوبك.

وأكد الوزير الأسبق ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري، عبد القادر سماري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن سوق النفط شهدت انتعاشا مع مطلع سنة 2017، بتطبيق اتفاق فيينا، مضيفا أن القرار يجب أن تلتزم به الدول داخل وخارج الأوبك، مشيرا إلى أن سعر النفط سيبقى متذبذبا نوعا ما خلال الثلاثي الأول من سنة 2017.من جهته، توقع الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن يحصد النفط الخام خلال الأسبوع الجاري مكاسب سعرية جيدة، وربما يسجل الخام قفزات مرتفعة في الأسعار، بسبب بدء تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، إضافة إلى الأجواء التفاؤلية المحيطة بالاقتصاد العالمي في العام الجديد.وأشار ديبيش، إلى أن فائض المخزونات وتخمة الإمدادات ستتقلص تدريجيا مع مرور الوقت، وذلك في ضوء توقعات، بتطبيق ناجح والتزام جيد لاتفاق خفض الإنتاج، متوقعا أن يبلغ السوق حالة جيدة من التوازن بحلول منتصف العام الجاري، وبالتزامن مع موعد إعادة تقييم اتفاقية خفض الإنتاج، منوّها إلى أن أغلب الظن، أن الأسعار ستكون ما بين 65 و70 دولارا للبرميل.

عبد المطلب.ع