أسعـار البطاطا مرشّحة للارتفـاع في الأشهـر القادمة

آخر تحديث : يناير 4th, 2017 9:09 مساءً
يناير 04, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
الفلاحون تأخّروا عن زرعها بسبب غلاء البذور
تأخّر فلاحو العاصمة هذا الموسم في زرع بذور البطاطا، في سابقة هي الأولى من نوعها، رافعين من احتمالية ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، على خلفية تهاوي أسعار البترول، حيث أرجأوا عملية البذر إلى أواخر شهر ديسمبر، على خلاف السنوات السابقة، أين كانت العملية تتم شهر أكتوبر.
بـــــذور البطـــــــــاطا ارتفعــــــت بنسبـــــــة 10 بالمـــــــــائة
يعيش الفلاحون حالة من القلق والتوتر في نشوء أزمة، بسبب ندرة بذور البطاطا المستوردة ودخولها في وقت متأخر عن غير عادتها وبكميات قليلة جدا، ما أخّر الفلاح في زرع بذرة البطاطا، التي تعتبر مادة أساسية بالنسبة للمواطن الجزائري، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وبالتالي يثقل كاهل المواطن البسيط.
وفي تصريح لبعض الفلاحين الذين التقتهم “وقت الجزائر”، عبّروا عن تذمّرهم من ندرة في بذور البطاطا التي يتم استيرادها من الخارج، وما زاد الطينة بلة، هو تأخّرها عن وقت دخولها، الذي كان من المفروض أن تكون موجودة في شهر أكتوبر، ويكون بعض الفلاحين قد انتهوا من عملية زراعتها في شهر نوفمبر، إلا أن تأخّرها لشهر ديسمبر عرقل عملية الغرس هذه، وهذا ما دفع بالفلاح إلى تأخره في زرع البطاطا عن غير وقته المعتاد .
كما أكد البعض الآخر، أن أسعار البذور مرتفعة جداً، والتي وصلت هذه السنة 125 دينار للكيلو غرام الواحد، في حين أن ثمنها في السابق كان 70.4 دينارا للكيلوغرام الواحد، والتي بلغت زيادتها بـ 60 دينارا للكيلوغرام الواحد، ما سيرهن محصول هذه السنة، مع عزوف أغلبية الفلاحين على المغامرة، في ظل غياب ميكانيزمات محددة لضبط الأسعار، لأن لا الفلاح ولا الوكيل الذي يتحكم في السوق، بل يعود ذلك إلى قـــــــانون العرض والطلب، كما احتملوا وجودها في وقت واحد، وقد يكون الفلاح هو الخاسر الأكبر .
وفي اتصال مع الأمين العام للفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، حسن قدماني، والذي أوضح أنه لا يوجد نقص في بذور البطاطا، وهي الآن متوفرة في الأسواق، إلا أن دخولها السوق تأخّر هذه السنة، ما أدى إلى تأخر الفلاحين في عملية الزرع، التي عادة تتم شهر أكتوبر، والتي تخلفت هذه السنة إلى غاية شهر ديسمبر.
وأضاف محدثنا، أن أسعار بذور البطاطا هذه السنة ارتفعت بنسبة 10بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع العملة الصعبة، كما أنه توجد مضاربة في الأسعار، إلا أنهم يقومون باتصالات مع المستوردين لتحديد سعر معقول للبطاطا من طرف المستورد والمنتج .
ومن جهة أخرى، نفى المكلّف بالإعلام على مستوى وزارة الفلاحة، جمال برشيش، وجود ندرة في بذور البطاطا في الأسواق، فيمـــــــا أشار أن ارتفاع أسعارها مردّه انخفاض قيمة الدينار، وبالتالي ارتفاع تكلفة استيرادها.
فاطمة الزهراء دهري
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