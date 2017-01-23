أزمـــة حـــادة في التـــزود بالميـــاه بقـــرى البويــــرة

في عرض للجنة الري بالمجلس الشعبي الولائي

ما تزال العديد من قرى ومداشر ولاية البويرة تعاني أزمة حادة في التزود بالمياه الشروب منذ سنوات طويلة، رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات الولائية لحل الأزمة ضمن مشاريع الربط المنجزة والمبرمجة في إطار برنامج التحويلات الكبرى لمياه السدود، الوضع الذي وقفت عليه لجنة الري بالمجلس الشعبي الولائي في جلسته الرابعة لسنة 2016.

طالبت لجنة الري بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع الربط بالمياه الشروب لرفع المعاناة بالقرى والمداشر والبلديات التي تنتظر دورها منذ سنوات لإنهاء الأزمة التي تعصف بسكانها على مدار السنة، على غرار بلدية معالة التي هي من أكثر البلديات تضررا بهذا المشكل، لم يشفع لها تواجد سد كدية اسردون على ترابها ليحد من معاناة سكانها على الرغم من أنه ثاني أكبر سد في الجزائر وصلت مياهه إلى مناطق أبعد بكثير، فلا تزال جل مداشر بلدية معالة تعتمد على الينابيع والآبار الخاصة للتزود بالمياه، حيث يضطر سكانها إلى الاستعانة بالدواب لجلب هذه المادة الحيوية، فيما العائلات القاطنة بالبلدية مركز تعاني من مشكل اهتراء الأنبوب الرئيسي ما حال دون وصول المياه إلى مساكنها وهو ما يستدعي ضرورة التدخل العاجل لحل المشكل في أقرب الآجال.

إلى جانب عدة مداشر وقرى بالولاية، تنتظر إنجاز شبكة الربط بالمياه الشروب لإنهاء معاناتها ورحلة البحث عن الماء عبر الينابيع أو اقتناء الصهاريج التي أثقلت كاهلهم على غرار قرى الحجيلات، الوعيلات والحوامد ببرج اخريص وقرى بني فرحة، أولاد عيسى وأولاد عاصم ببلدية قاديرية،

قرى ايت لعزيز وعدة قرى ببلديات الجباحية، عمر الشرفة الحجرة الزرقاء وأخرى لا تتوفر على الماء الشروب.

شبكات الربط بالمياه مهترئة

كما حال اهتراء الشبكات القديمة والأعطاب التي تحدث في كل مرة بالشبكات الجديدة، دون حل أزمة المياه لدى عديد القرى والبلديات وأدى إلى تسربات وانقطاعات متكررة للمياه، على غرار قريتي أولاد بوضياف وأولاد احمد بن سعيد ببلدية وادي البردي التي هي بحاجة إلى عملية تجديد قنوات الربط، إضافة إلى قرى قرة الدغافلة ببلدية الهاشمية التي هي بحاجة إلى توسيع الشبكة.

نفس المعاناة تعيشها عدة قرى تم بها إنجاز الشبكة وتأخر استغلالها ما مدد من عمر معاناة السكان وغياب هذه المادة الحيوية كقريتي أولاد عيسى بورباش ببلدية الاخضرية التي تتوفر بها شبكة الربط، غير أن انعدام التجهيزات الطاقوية حال دون استفادة السكان من المياه، إلى جانب سكان قرى “أولاد طاجين” و«أولاد قاسم” بسور الغزلان أنجزت بها شبكة التوزيع وينتظر إيصالها بالمياه، وكذا قرية “أولاد فاسي” ببئر غبالو التي ينتظر سكانها وضع الشبكة الموجودة حيز الخدمة بربطهم بمياه سد كدية اسردون.

قلة كميات المياه وحاجة القرى لخزانات جديدة

كما جاء في تقرير اللجنة مشكل قلة المياه في ظل عدم تغطية خزانات وشبكات الربط للتوسع العمراني بالعديد من القرى، تباعدت فيها فترات التزويد ودفعت بالعائلات إلى الاستنجاد بصهاريج المياه لسد حاجتها على غرار 5 قرى ببلدية أهل القصر التي تعاني من قلة كمية المياه، حيث يتم تزويدها مرة كل 15 يوما وهي بحاجة إلى خزان آخر بسعة 2000 متر مكعب لضمان رفع نسبة المياه، إضافة إلى أن القرى الواقعة جنوب بلدية بشلول لا تصلها المياه بكميات كافية لانعدام خزانات وكذا قرية ايشييحان التي لا يلبي الخزان المتواجد حاجيات سكانها.

هي المشاكل التي أحصتها لجنة الري عبر مختلف قرى ومناطق الولاية وما تزال تعيشها منذ سنوات طويلة على الرغم من امتلاك الولاية لسد يعد ثاني أكبر سد بالجزائر وهو سد كدية اسردون بالاخضرية تقدر طاقة استيعابه بـ640 مليون متر مكعب من شأنه تموين 26 بلدية بالولاية ويغطي مناطق من ولايات المسيلة تيزي وزو ويدعم ولاية الجزائر، إلى جانب سد تلسديت الذي من شأنه هو الآخر تموين 16 بلدية.

مديرية الري تعترف وتؤكد مساعي الرفع من نسبة الربط

من جهته مدير الري بالولاية اعترف بمشكل النقص الفادح في التزود بالمياه الشروب المطروح في العديد من المناطق، مؤكدا على مساعي السلطات للرفع من نسبة الربط وتموين مختلف البلديات والقرى ضمن المشاريع الجارية والمنجزة في إطار برنامج التحويلات الكبرى لمياه السدود.

وأضاف في تقريره حول وضعية قطاع الري بالولاية، أن سد كدية اسردون من شأنه تموين 26 بلدية ما تزال العديد من المشاريع في طور الانجاز على غرار بلدية بوكرام، بلدية عين الترك بلغت نسبة الانجاز بها 60 بالمائة، إضافة إلى بلديات المعمورة، ريدان، والدشمية بلغت نسبة الانجاز بها 75 بالمائة في انتظار وضع محطات إعادة الضخ والتجهيزات. إضافة إلى ربط بلديتي الحاكمية، الحجرة الزرقاء ضمن العملية الثالثة لربط 6 بلديات، وهي في طور الإنجاز، فيما تجري أشغال ربط بلديات معالة، زبربر، قرومة ومنطقة أولاد الحاج علي بالهاشمية، القلتة الزرقاء بسور الغزلان، قرية سيدي يحي بعين بسام والتي بلغت نسبة الأشغال بها 25 بالمائة. إلى جانب مشاريع الربط انطلاقا من سد تلسديت الذي من شأنه تموين 16 بلدية، بحيث استفادت من مياهه 13 بلدية في إطار البرنامج القطاعي دخلت تدريجيا في الاستغلال ابتداء من سنة 2008، فيما تم تسجيل ربط بلدية حيزر سنة 2015 أشغالها في طور الانجاز، وتوشك الأشغال على ربط المناطق المعزولة كقرى قشامة، قراشيش، أولاد عنان بالمسدور، أهل الرقاب وسدارة بالهاشمية و6 قرى ببلدية أحنيف على الانتهاء.

وبهدف تحسين طاقة التخزين، سجلت مديرية الري عملية سنة 2014 لانجاز 33 خزان بسعة إجمالية 26500 متر مكعب ، منها 7 خزانات دخلت حيز الاستغلال سنة 2016، و 15 خزان بسعة 10000متر مكعب انتهت بها الأشغال في انتظار استغلالها ، فيما البقية في طور الإنهاء.

إلى جانب انجاز 13 خزان بسعة 7400 متر مكعب ضمن الشطر الثاني من العملية منها خزانين في طور الانجاز بكل من عين بسام و صحاريج وينتظر إطلاق أشغال الأخرى.

حكيمة. ح