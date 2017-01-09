أزمــة عطــش بقريــة “أولاد عنان” بالمسدور

يواجه سكان قرية “أولاد عنان” التابعة لبلدية المسدور جنوب ولاية البويرة، أزمة حادة في التزود بالمياه الشروب منذ قرابة شهر.

وهو الوضــع الذي يعود حسب تصريحات ممثليهم، إلى عطب مس مضخة التزود، ما تسبب في جفاف حنفياتهم وأدخلهم في رحلة بحث عن قطرة ماء عــبر الينابيع المتواجدة بالقرية. وأضاف هؤلاء أن معاناتهم ومشكل التزود بالمياه يواجهـــونه على طول أيام الســـنة في ظل تباعد فترات تزويدهم، زادها حدة انقطاعات متكررة بسبب الأعطاب التي تحدث في كل مرة بالمضخة، ما يحرمهم من هذه المادة لعدة أسابيع، يقضــــيها هؤلاء في البحث عن مصدر آخر لجلب المياه باللجوء إلى الينابيع أو اقتناء صهاريج المياه التي يفوق سعرها 1000دج للصهريج، حسب السكان الذين ناشدوا السلطات حل المشكل وإصلاح العطب في أقرب الآجال.



ح. ح

