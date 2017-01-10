“أزمة السكن في الجزائر ستنتهي فـي أواخر 2018 ”

قال إن برنامج الرئيس في القطاع سجل نجاعة كبيرة، تبون:

جدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، ببشار، أنه لا يوجد أي تقشف أو تجميد لمشاريع وبرامج قطاع السكن، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بإنهاء أزمة السكن خلال السنة القادمة2018، بفضل برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي سجل نجاعة كبيرة،

وقال الوزير تبون، في تصريح للصحافة على هامش تفقده لمشاريع قطاعه بولاية بشار، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لايخضع قطاع السكن لسياسية السكن ولا وجود لتجميد في برامج ومشاريع قطاع السكن، مستدلا بتخصيص الحكومة مؤخرا لحصة إضافية بـ120 ألف وحدة سكنية لبرنامج البيع بالإيجار(عدل) موجهة لـ38 ولاية، وكذا قبول تقييم إعادة بعض المشاريع في قطاعه.وأوضح في هذا السياق، أن قطاعات السكن والصحة والتربية أولويات قصوى في برنامج عمل الحكومة، ونظرا لكثافة البرامج السكنية التي يجري إنجازها في مختلف الصيغ السكنية المعتمدة، فإن الحكومة ملتزمة بالقضاء على أزمة السكن خلال السنة القادمة 2018 . وكشف تبون، أن برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن، تم إنجاز غالبيته والباقي في طور الإنجاز، مضيفا أن هذا البرنامج سجل نجاعة بدليل -كما قال-انخفاض نسبة معدل شغل السكن على المستوى الوطني من 7 أفراد سنة 1999 إلى 4.8 فرد سنة 2016، ويصل إلى 7. 3 ببعض الولايات، كولاية بشار، مضيفا في نفس الإطار، إلى أن مدة إنجاز السكنات هو الآخر تقلص من 7 سنوات إلى 30 شهرا، فيما بلغت حسبه نسبة إنجاز بعض المشاريع السكنية الاستثنائية لمدة 12 شهرا، على غرار مشروع ببلدية الرغاية بالجزائر العاصمة .

وبعد أن أكد أنه لن يتسامح مع التأخر في إنجاز مختلف المشاريع، أفاد تبون إلى أن مصالحه تضطر إلى نزع الاعتماد من المرقيين العقاريين الذين يتقاعسون في إنجاز البرامج الموكلة إليهم، ووضعهم في الخانة السوداء للوزارة، مشيـــــرا في نفس السياق، إلى أن كل من يوضع في الخانة الســــوداء للوزارة، لا تبقى له أي حظوظ في الاستثمار العمومي في قطاعه.ولدى تطرقه إلى موضوع ملف تجزئات الأراضي الموجهة للبناء الذاتي الريفي، أبرز تبون أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جعل تجزئات الأراضي حلا من حلول لأزمة السكن، مشيرا إلى أنه تم توزيع لحد الآن 360 ألف قطعة أرض في مختلف الولايات بالجنوب والهضاب العليا، مع الدعم المالي المخصص لها، وطمأن تبون أن استلام الأحياء السكنية الجديدة، سيكون مزودا بكل المرافق، خاصة المؤسسات التربوية وبالأخص المدارس الابتدائية والمتوسطات.



ربيع.م