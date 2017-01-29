أرسنال يفتح خزائنه من أجل حسم صفقة غريزمان

رصـــد 100 مليــــون يورو وراتـــب خيـــالي

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي أرسنال الإنجليزي رصد 100 مليون يورو، علاوة على راتب خيالي مقابل التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، في الميركاتو الشتوي الحالي.

صحيفة “ديلي ميل”، أن ارسنال دخل بثقله دائرة المنافسة على ضم غريزمان (25 عاما) حيث يرصد نادي المدفعجية 85 مليون جنيه استرليني (100مليون يورو) بجانب راتب أسبوعي يتجاوز حاجز الربع مليون يورو (293 ألف يورو). وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن أرسنال من أوائل الأندية التي اهتمت بالتعاقد مع غريزمان، خصوصا بعد تألقه مع منتخب فرنسا في “يورو 2016” وحصوله على جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة. وتابعت “ديلي ميل” بأن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان تتنافس على ضم هداف الروخي بلانكوس ومنتخب فرنسا غريزمان منذ فترة طويلة، إلا أن دخول المدفعجية الصفقة قد يشعل المنافسة ويرفع السعر لرقم قياسي يتجاوز رقم الفرنسي بول بوغبا أغلى لاعب في العالم.

م.نورالدين/الوكالات