أربـــعــــة مشاريـــع اســتثــــماريــة فــي الأفـــق بـــــإيــليــــزي

ينتظر تجسيد أربعة (4) مشاريع استثمارية من القطاعين العام والخاص بولاية ايليزي من شأنها أن تعطي حركية اقتصادية جديدة بالولاية.

وتندرج جملة هذه المشاريع الاستثمارية في إطار التعليمة الوزارية رقم 1 المؤرخة في 6 أوت 2015 والمتضمنة الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح الامتياز، حيث استفاد أصحابها من أربعة قرارات منح الامتياز في نشاطات متنوعة من بينها محطة ضخ الغاز ووحدة لصنع البلاط وتنصيب مؤسسة للأشغال العمومية.

وخلال سنة 2016 بلغ عدد الملفات المدروسة على مستوى المديرية المحلية 34 ملف بما في ذلك 29 ملفا مقبولا وإعداد أربعة قرارات منح الامتياز من مجموع الملفات المقبولة على أن يواصل المستفيدون إجراءاتهم الإدارية مع مديرية أملاك الدولة للانطلاقة في مشاريعهم الاستثمارية.

وفي سياق ذي صلة، تم الانتهاء بصفة نهائية من مختلف عمليات التهيئة لمنطقة النشاطات بالمدخل الشمالي لعاصمة الولاية والتي سيوجد بها 10 مشاريع، حيث استفاد بعض المستثمرين من العقود على أن ينطلقوا قريبا في تجسيد نشاطاتهم المختلف، وفق ذات المسؤول.

كما دعا ذات المسؤول المستثمرين الحقيقيين إلى التوجه إلى الاستثمار بالولاية خاصة أن هذه الولاية تعد قطبا سياحيا واقتصاديا بامتياز واغتنام مجموعة التسهيلات التي وفرتها الجهات المركزية فيما تعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على العقار الصناعي.

وستسهم جملة هذه المشاريع الاستثمارية إلى إعطاء „نفس“ جديد للحركية الاقتصادية على مستوى المحلي خاصة في ظل تواجد منطقة للنشاطات بمدينة ايليزي وأخرى ببلدية إن أميناس تجرى بها الأشغال بوتيرة متسارعة وأخرى مماثلة سيتم إنجازها بالولاية المنتدبة لجانت، فضلا عن خلق مناصب شغل للبطالين مثلما أشير إليه.