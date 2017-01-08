آخر تحديث : يناير 8th, 2017 8:40 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“أثق في قدرات زملائي على التمثيل المشرف للمغرب”

يناير 08, 2017 رياضة 0

“أثق في قدرات زملائي على التمثيل المشرف للمغرب”

قال الغيابات أثرت على معنويات المنتخب، بن عطية:

تحدث المهدي بن عطية، قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، حول حظوظ أسود الأطلسي، في بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق الأسبوع المقبل بالغابون، مؤكدًا أنه يثق في قدرة زملائه على التمثيل المشرف للمغرب.
وقال لاعب يوفنتوس الإيطالي، في تصريحات للتليفزيون المغربي “مؤكد أنه أمر محبط، تلك الغيابات التي ضربت صفوف المنتخب المغربي، بسبب الإصابات، لكن هذا واقع، وعلينا التعامل معه كما هو، والقبول به لا الوقوف عنده”.
وتابع: “بتواجد لاعبي الخبرة أمثال نبيل درار ومبارك بوصوفة ومنير عوبادي ويوسف العربي، بإمكاننا أن نثق بعض الشيء فيما سيكون عليه الوضع، وأن نتطلع للأفضل إن شاء الله، وسنعمل على التكيّف مع المجموعة”. واختتم: “علمتني التجارب أن أشياء غير متوقعة في مثل هذا النوع من المسابقات قد تحدث، ويجب دعم اللاعبين الحاضرين لأنهم بحاجة لهذا، وهم قادرون على قول كلمتهم بالبطولة”.
ق.ر

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 02, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017

همسات

حنـون والأمير عبـد القـادر

حنـون والأمير عبـد القـادر

يناير 07, 2017 0

أشارت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن تنشيطها لأول نشاط سياسي شعبي لحزبها في سنة 2017 بولاية معسكر...
اقرأ المزيد
أبو جــرة و”دي دي”

أبو جــرة و”دي دي”

يناير 07, 2017 0

الإضاءة غائبة في الأحياء الجديدة!

الإضاءة غائبة في الأحياء...

يناير 07, 2017 0

العلم الجزائري على الشرفات

العلم الجزائري على الشرفات

يناير 06, 2017 0

نصائح سعـدان لليكانـس !

نصائح سعـدان لليكانـس !

يناير 06, 2017 0

شمعــــة سبيسيفيــــك

شمعــــة سبيسيفيــــك

يناير 06, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  