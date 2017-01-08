“أثق في قدرات زملائي على التمثيل المشرف للمغرب”

آخر تحديث : يناير 8th, 2017 8:40 مساءً
يناير 08, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
قال الغيابات أثرت على معنويات المنتخب، بن عطية:
تحدث المهدي بن عطية، قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، حول حظوظ أسود الأطلسي، في بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق الأسبوع المقبل بالغابون، مؤكدًا أنه يثق في قدرة زملائه على التمثيل المشرف للمغرب.
وقال لاعب يوفنتوس الإيطالي، في تصريحات للتليفزيون المغربي “مؤكد أنه أمر محبط، تلك الغيابات التي ضربت صفوف المنتخب المغربي، بسبب الإصابات، لكن هذا واقع، وعلينا التعامل معه كما هو، والقبول به لا الوقوف عنده”.
وتابع: “بتواجد لاعبي الخبرة أمثال نبيل درار ومبارك بوصوفة ومنير عوبادي ويوسف العربي، بإمكاننا أن نثق بعض الشيء فيما سيكون عليه الوضع، وأن نتطلع للأفضل إن شاء الله، وسنعمل على التكيّف مع المجموعة”. واختتم: “علمتني التجارب أن أشياء غير متوقعة في مثل هذا النوع من المسابقات قد تحدث، ويجب دعم اللاعبين الحاضرين لأنهم بحاجة لهذا، وهم قادرون على قول كلمتهم بالبطولة”.
ق.ر
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