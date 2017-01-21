“أتحمل مسؤولية الخسارة أمام معسكر“

مدرب شبيبة بجاية، يونس افتسان:

أقر مدرب شبيبة بجاية، يونس افتسان، بتحمل مسؤولية الخسارة الغير متوقعة أمام غالي معسكر، بهدف دون مقابل.

وقال“ الخصم باغتنا رغم أننا كنا محضرين جيدا لهذه المواجهة، باعتبار أن غالي معسكر فريق جريح وسيأتي لخلق الصعوبات، صراحة بعد الهدف الذي تلقيناه، فقد أشبالي معالمهم ودخلنا في متاهة التسرع، وهو ما رجح الكفة للزوار، وأنا أتحمل كامل مسؤوليتي في هذه الخسارة، رغم مرارتها، إلا أننا قادرون على تعويضها وجلب نقاط من خارج ملعبنا كما حدث في الجولة الفارطة.“