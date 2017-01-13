“أبو جمال” يغادر “طاكسي” الحياة

تاركا بصماته في السينما الجزائرية والأجنبية

توفي ليلة الخميس إلى الجمعة الفنان الجزائري رابح أرزقي، المعروف فنيا باسم “أبو جمال”، وذلك بمستشفى زرالدة، بعد مرض عضال أقعده زمنا طويلا، تاركا وراءه أعمالا فنية خالدة جزائرية وأجنبية، في السينما والمسرح، لم ينل اغلبها حقه من الإعلام والاهتمام النقدي..

وفاة الفنان ابو جمال جاءت، حسب ابنه “رضوان”، الذي يشتغل ممرضا في مستشفى زرالدة، على اثر اصابة جرثومية جديدة في الكلى، وأوضح أنه كان لسنوات طريح الفراش، وخضع لتدخلات جراحية في المستشفى المذكور. وقد تلقت عائلة الفقيد –التي ظلت في المستشفى حتى الساعات الأولى من صباح يوم أمس، النبأ بصدمة وصبر كبيرين وسط تضامن الطاقم الطبي، وفي غياب أي متابعة إعلامية لرجل أعطى الفن من نفسه الكثير دون أن يطلب شيئا.

ابو جمال كان لسنوات طويلة بطل أفلام جزائرية شهيرة: ‘’الطاكسي المخفي’’، ‘’حسان الطاكسي’’، ‘’الغولة’’ وأفلام أخرى اشتهر بها أبو جمال إلى الجمهور وجعلته من أبرز الوجوه الفنية المسرحية والتلفزيونية والسينمائية الجزائرية.

ولد الممثل رابح أرزقي يوم 24 ماي 1938 بالقصبة من أبوين ينحدران من قرية أيت عبد المومن، التحق بمدية “فاتح”، وانخرط في صفوف الكشافة الاسلامية منذ 1945. قدم اول مسرحية وعمره لا يتجاوز 10 سنوات، في “الحفاف”، ثم دأب كل سابع وعشرين من كل رمضان على تقديم عمل مسرحي الى جانب كبار الفنانين الجزائريين بالعاصمة في ذلك الوقت: طيب حسني، حسن الحسني.. وآخرين.

التحق بعدها بفرقة “كلثوم”، أول ممثلة جزائرية، كانت إبان ثلاثينيات القرن الماضي نجمة فنية معتبرة في مجتمع يعج بالتقاليد التي تحرم الفن على المرأة، ثم اشتغل مع الفنانة نورية، التي تعد أكبر فنانة عمرا حاليا، ثم مع فريدة صابونجي، وهيبة، الراحلة فتيحة بربار..الخ.

قدم ابتداء من 1951 مسرحيات للأطفال، واشتغل مع الأجانب (كفرقة فرنانديز) بالمسرح الصغير بموقادور، ومع غي بيدوس في 1953، ثم أدى دور “العلون” مع مصطفى كاتب، واختاره المخرج المصري يوسف وهبي ليمثل معه إحدى مسرحياته التي قدمها في الجزائر، بعد أن لم يستطع أن يحضر كل ممثليه معه.

بعد اندلاع الثورة، التحق بفرقة جبهة التحرير الوطني وقدم معها أعمالا كثيرة. وبعد الاستقلال، عمل في أفلام ايطالية وأمريكية وأخرى أجنبية، إضافة إلى عدد كبير من الأفلام والمسرحيات الجزائرية، أشهرها دور “الاهبل” في مسلسل “الطاكسي المخفي” في نهاية الثمانينيات، وكان أشهر عمل له في ذاكرة الجمهور الجزائري.

انتهى به الأمر إلى الإهمال والنسيان بسبب المرض الذي لازمه منذ مدة، وتسبب في بتر إحدى رجليه، بعدما تعرض إلى حادث أثناء تصوير الجزء الثاني لفيلم ‘’الطاكسي المخفي’’ في عام 1988 بعنابة، حيث أصبح لا يقوى على المشي إلا مستعينا بكرسي متحرك.

في عام 2015، كرمه المسرح الوطني في اليوم العالمي للمسرح، لكن الفنان غاب عن الاحتفالية التي أقيمت له بالمسرح الوطني، بسبب ظروفه الصحية القاهرة، ونابت عنه زوجته، التي عبرت لـ«وقت الجزائر” عن “سعادة لا توصف بهذا التكريم”، قائلة إن ابا جمال “كان مثالا للفنان الصادق المتفاني، أعطى الفنَّ عمرَه كله”، وإن “تكريما مثل هذا يعد اعترافا بما قدمه، ودليل وفاء من زملائه ومن الركح الذي اعتلاه منذ بدايته الفنية في الأربعينيات من القرن الماضي”.



خالدة. م